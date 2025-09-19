ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

«Η στρατηγική σχέση Ινδίας και Ελλάδας αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς» - Τι είπε ο Μόντι για την επικοινωνία με Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ναρέντρα Μόντι Ινδία

«Η στρατηγική σχέση Ινδίας και Ελλάδας αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς» - Τι είπε ο Μόντι για την επικοινωνία με Μητσοτάκη

Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την έγκαιρη ολοκλήρωση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ινδός πρωθυπουργός

«Η στρατηγική σχέση Ινδίας και Ελλάδας αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς» - Τι είπε ο Μόντι για την επικοινωνία με Μητσοτάκη
Την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικοινωνία που είχαν με αφορμή τα γενέθλιά του, εξέφρασε ο Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X. Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε, ακόμα, πως η στρατηγική εταιρική της χώρας του με την Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς.

Αναλυτικά, έγραψε τα ακόλουθα: «Ήταν χαρά μου να συνομιλήσω σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσότακη. Του είμαι ευγνώμων για τις θερμές ευχές του για τα γενέθλιά μου. Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της συνδεσιμότητας, της άμυνας, της ασφάλειας και των διαπροσωπικών σχέσεων».

«Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την έγκαιρη ολοκλήρωση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ, καθώς και στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια» συμπλήρωσε ο Ινδός πρωθυπουργός.




Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης