«Η στρατηγική σχέση Ινδίας και Ελλάδας αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς» - Τι είπε ο Μόντι για την επικοινωνία με Μητσοτάκη
Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την έγκαιρη ολοκλήρωση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ινδός πρωθυπουργός
Την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικοινωνία που είχαν με αφορμή τα γενέθλιά του, εξέφρασε ο Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X. Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε, ακόμα, πως η στρατηγική εταιρική της χώρας του με την Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς.
Αναλυτικά, έγραψε τα ακόλουθα: «Ήταν χαρά μου να συνομιλήσω σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσότακη. Του είμαι ευγνώμων για τις θερμές ευχές του για τα γενέθλιά μου. Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας συνεχίζει να αναπτύσσεται στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της συνδεσιμότητας, της άμυνας, της ασφάλειας και των διαπροσωπικών σχέσεων».
«Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για την έγκαιρη ολοκλήρωση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ινδίας και ΕΕ, καθώς και στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια» συμπλήρωσε ο Ινδός πρωθυπουργός.
A pleasure speaking with Prime Minister Mitsotakis today. Grateful for his warm birthday wishes. India-Greece Strategic Partnership continues to grow across trade, investment, connectivity, defence, security and people-to-people linkages. We reaffirmed our commitment to early…— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025
