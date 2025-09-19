Τηλεφώνημα Μητσοτάκη με τον Ινδό πρωθυπουργό - Τι συζήτησαν
Τηλεφώνημα Μητσοτάκη με τον Ινδό πρωθυπουργό - Τι συζήτησαν
Oι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με Κοινή Δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα δύο εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας- Ινδίας.
