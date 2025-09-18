Metron Analysis: Σε ποσοστά ευρωεκλογών η ΝΔ, 18 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία

Ένας στους δύο λέει ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας - Υπέρ της πολιτικής σταθερότητας το 37% - Στο 21% η δυνητική στήριξη ενός κόμματος Τσίπρα - Το 54% δηλώνει ότι είναι μοιρασμένες οι ευθύνες για την αιματοχυσία στη Γάζα, το 76% υπέρ παλαιστινιακού κράτους