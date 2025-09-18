Δημοσκόπηση MRB: Στο 28,1% η ΝΔ, με προβάδισμα 14,4 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
Σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ - Σχεδόν 7 στους 10 δεν θα ψήφιζαν νέο κόμμα με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα - Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε σε βίντεο το γκάλοπ του OPEN

Προβάδισμα 14,4 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, στην πανελλαδική δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

H Nέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα με 28,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13,7%, με την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθούν με 12% και 11% αντίστοιχα. Στο 8,1% το ΚΚΕ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι έκτο κόμμα με 5,2%.

Οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους την ακρίβεια. Σχεδόν 7 στους 10 απάντησαν δεν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη δημιουργία ενός κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά φτάνει στο 80,7%.

Σημειώνεται πως σχέση με την έρευνα της MRB τον περασμένο Μάιο τη μεγαλύτερη πτώση έχει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία από το 15,6% έπεσε στο 11,1% και υποχώρησε πίσω από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παράλληλα, για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο γκάλοπ έδειχνε ότι το 29,1% των ερωτηθέντων θα το ψήφιζε, με το συγκεκριμένο ποσοστό να έχει υποχωρήσει τώρα στο 22,3%.

Δείτε βίντεο με τη δημοσκόπηση



Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή τα ποσοστά έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 28,1%
ΠΑΣΟΚ 13,7%
Ελληνική Λύση 12% 
Πλεύση Ελευθερίας11%
ΚΚΕ 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ 5,2%
Φωνή Λογικής 4,1%
ΜέΡΑ 25 3,7%,
ΝΙΚΗ 3,1%
 Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%
Νέα Αριστερά 2,1%
Άλλα κόμματα 5,7%

14a
14b

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά έχουν ως εξής: ΝΔ 21,8%, ΠΑΣΟΚ 10,6%, Ελληνική Λύση 9,3%, Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4%, Φωνή Λογικής 3,2%, ΜέΡΑ 25 2,9% ΝΙΚΗ 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Νέα Αριστερά 1,6%, άλλο κόμμα 4,5%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να βρίσκεται στο 22,4%.

13a
13b

Στην αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 60,7% έχει αρνητική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, έναντι 29,3% που βλέπει ότι τα μέτρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο.

04_2

Σε ποσοστό 54% η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ψηφοφόροι και ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης με 25,1%, η Υγεία με 21,1%, το εισόδημα με 19,5% και το μεταναστευτικό με 14,1%.

03_2

Παράλληλα, το 67,2% των πολιτών δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση προς τους ψηφοφόρους για τον Αντώνη Σαμαρά το ποσοστό βρίσκεται στο 80,7%.

10_2

11_2

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,6%, ενώ ακολουθούν κατά σειρά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκος Ανδρουλάκης.

12a
12b

Δείτε τους υπόλοιπους πίνακες της έρευνας της MRB

