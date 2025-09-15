Ανοιχτό το πρόγραμμα SAFE σε τρίτα κράτη που δεν απειλούν χώρες μέλη της ΕΕ, είπε ο Αντόνιο Κόστα από την Κύπρο



«Στόχος μας να λειτουργήσουμε ως έντιμος διαμεσολαβητής»

Από την πλευρά του ο κ. Κόστα είπε, μεταξύ άλλων, ότι «οι κανόνες του προγράμματος SAFE είναι πολύ σαφείς. Είναι ανοικτό για τρίτες χώρες, αλλά για τρίτες χώρες που δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια κάθε κράτους μέλους. Σε κράτη που επιτίθενται ή απειλούν την ασφάλεια κράτους μέλους δεν μπορεί να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν το SAFE», σημείωσε. «Για να χρησιμοποιηθεί το SAFE από μια τρίτη χώρα, αυτή θα πρέπει να υπογράψει αμυντική συμφωνία που πρέπει να τύχει έγκρισης από όλα τα κράτη μέλη», τόνισε.Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί αμυντικό στρατιωτικό οργανισμό, ενώ η ΕΕ όχι, προσθέτοντας ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν μιλούσε στην ΕΕ για θέματα άμυνας, όμως αυτό έχει αλλάξει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Τώρα οικοδομούμε πάλι μια Ευρώπη άμυνας», είπε, με το πρόγραμμα SAFE και άλλα προγράμματα, προσθέτοντας ότι θα δοθούν σημαντικά κονδύλια για την άμυνα των κρατών μελών.Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε επίσης ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα της ΕΕ, όπως το SAFE και άλλα, προωθείται και η συνεργασία των κρατών μελών, αλλά και των αμυντικών βιομηχανιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ο στόχος είναι να χτίσουμε στο πλαίσιο και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που περιλαμβάνει την ασφάλεια όλων των κρατών μελών.Καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Αντόνιο Κόστα για περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ανέφερε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση για σειρά θεμάτων που άπτονται της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, σε 107 μέρες από σήμερα. «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε στενά με εσάς με την ομάδα σας, με την Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη μέλη, να λειτουργήσουμε – και αυτό θα πράξουμε – ως έντιμος διαμεσολαβητής, ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την ευρωπαϊκή αυτονομία, καθιστώντας την Ένωσή μας ακόμα πιο ισχυρή σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις τις οποίες φιλοδοξούμε και να αντιμετωπίσουμε αλλά να μετατρέψουμε και σε ευκαιρίες», τόνισε.Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζητήθηκαν ορισμένοι από τους βασικούς φακέλους τους οποίους θα διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία, όπως το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, προσθέτοντας ότι «αναμένονται δύσκολες και μακρές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας», οι οποίες «είναι καθοριστικές για τη χρηματοδότηση των συλλογικών μας προτεραιοτήτων τα επόμενα χρόνια». «Η Κύπρος θα συνεργαστεί στενά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη για να έχουμε ουσιαστική πρόοδο σε αυτό το σημαντικό θέμα έγκαιρα», επεσήμανε.Ακόμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη σημασία να επιτευχθεί έγκαιρη συμφωνία και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικατοπτρίζει τις σημερινές προτεραιότητες της Ένωσης, αλλά και να διασφαλίζει παραδοσιακές σημαντικές πολιτικές, όπως η Πολιτική Συνοχής.Αναφερόμενος στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι ως «Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρώτη φορά υπό την ηγεσία του Αντόνιο (Κόστα) και της Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν), προχωρήσαμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ξεφύγαμε από τις συζητήσεις, πήγαμε ένα βήμα περαιτέρω για ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων». Όπως είπε, «η Κύπρος αξιοποίησε αυτές τις νέες ευκαιρίες, όπως το εργαλείο SAFE, με σκοπό την ενίσχυση των δικών μας αμυντικών δυνατοτήτων, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, αλλά την ίδια στιγμή και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Αναφερόμενος στον τομέα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα εργαστούμε, μεταξύ άλλων, για μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου προς όφελος ασφαλώς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά των οικονομιών μας». «Θα εργαστούμε επίσης σε θέματα όπως η άρση των εμποδίων για την ενιαία αγορά, όπως επίσης και η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών», συμπλήρωσε.Σημειώνοντας ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης περιφερειακά ζητήματα όπως η συνεχιζόμενη παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση της Κύπρου στο πλευρό της Ουκρανίας. «Παραμένει σταθερή η θέση μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς σεβασμό στην κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας», τόνισε.Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι η Κύπρος, ως το κράτος μέλος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή και με εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής, θα αξιοποιήσει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, «με μοναδικό στόχο να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά με τη γειτονιά μας». Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «ανταλλάξαμε απόψεις για τις προετοιμασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και τον σχεδιασμό μας για μια συνάντηση με ηγέτες της περιοχής και τα 2 προγραμματισμένα (Συμβούλια) εδώ στην Κύπρο, για τα οποία θα συνεργαστούμε στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την ομάδα του».Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Αντόνιο Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, την προσπάθεια της ε/κ πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, για την παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς επίσης και για επικείμενη συνάντηση στη Νέα Υόρκη μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «για την ξεκάθαρη θέση τόσο του ιδίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έμπρακτη και ουσιαστική εμπλοκή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας», όπως αποδεικνύεται και από τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την κοινή επιστολή του Αντόνιο Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τον ΓΓ των ΗΕ, πριν από τη διευρυμένη διάσκεψη στη Γενεύη.