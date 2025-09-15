Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Οι δηλώσεις Κόστα

Με αφορμή, μάλιστα, τη συζήτηση για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτήν την αμυντική πρωτοβουλία διεμήνυσε ότι «σε αυτή δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της».Όσον αφορά το μεταναστευτικό. ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι «είχαμε μετά από μια μακρά περίοδο ηρεμίας, σημαντικές αυξήσεις στις αφίξεις στην Κρήτη. Αυτό επανεβεβαιώνει τη σημασία της ευρωπαϊκής προστασίας των συνόρων. Η ΕΕ πρέπει να παρέχει κάθε στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής».Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ: «Έχουμε θετική στάση στις αρχικές προτάσεις. Προτεραιότητές μας η προστασία του φακέλου της αγροτικής συνοχής και της προστασίας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θα είναι δύσκολη συζήτηση αν θυμηθούμε ότι την τελευταία φορά χρειαστήκαμε 5 ημέρες».Κλείνοντας, δε, τόνισε ότι «η Ελλάδα δίνει έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Είδαμε μια πρώτη βελτίωση το καλοκαίρι αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε ώστε η ενέργεια να ρέει από τις φτηνότερες χώρες προς τις χώρες που το έχουν ανάγκη».Παίρνοντας τον λόγο ο Αντόνιο Κόστα είπε «επισκέψεις σαν τη δική μου είναι σημαντικές για την ΕΕ γιατί οι θεσμοί πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες και όλοι οι ηγέτες, όλοι οι λαοί έχουν σημασία. Τους χρειαζόμαστε όλους για να χτίσουμε την ενότητα, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας».«Με την ευκαιρία αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα για ό,τι έχει καταφέρει την τελευταία 10ετια. Είναι εντυπωσιακό το πώς ανακάμψατε. Τώρα έχετε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς μακροοικονομικά θεμέλια» συνέχισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως πρόσθεσε, «ανταγωνστικότητα και ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένες γιατί πρέπει να προσφέρετε εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θα μπορούμε να επενδύσουμε στην Ασφάλεια».«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας αλλά έχουμε και άλλα σύνορα που πρέπει να προστατεύονται. Από την Κύπρο μέχρι τη Φινλανδία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και πρέπει να έχουμε ισχυρότερη μεταναστευτική πολιτική. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σημαντικό βήμα το πρόγραμμα SAFE αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα από κοινού. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να δαπανούμε περισσότερα αλλά και καλύτερα. Αυτή είναι η μόνη ορθολογική προσέγγιση. Βεβαίως χρειάζεται μια καλύτερη οικονομία ώστε οι επιχειρήσεις να προσφέρουν καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την αμυντική βιομηχανία» είπε ακόμα ο κ. Κόστα.Ειδικά για την Ελλάδα είπε ότι «είναι σε μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση. Είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας είναι σημαντικά. Αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή προκαλούν δυσκολίες στην Ευρώπη. Όσον αφορά την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα και τη δημιουργία συνθηκών για δημιουργία δύο κρατών αυτά πρέπει να γίνουν αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με την εταιρική σχέση με την Αίγυπτο αλλά και να μελετήσουμε την κατάσταση στη Συρία. Είμαστε 27 κράτη μέλη με διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικούς τρόπους που εξετάζουμε τον κόσμο αλλά και τις σχέσεις με τους εταίρους».Για το θέμα του κοινού δανεισμού για αμυντικές δαπάνες, ο κ. Κόστα σημείωσε ότι «πριν από 4 χρόνια κανείς δεν μιλούσε για την Ευρώπη της κοινής άμυνας. Την ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία συναντηθήκαμε και συζητήσαμε αν μπορούν να σταλούν μη θανάσιμα όπλα στην Ουκρανία. Τώρα μιλάμε για την Ευρώπη της κοινής άμυνας. Πιστεύω ότι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε οι Ευρωπαίου να έχουν κοινή άμυνα».Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα τεθούν τα θέματα ανταγωνιστικότητας και την Έκθεση Ντράγκι σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε, από την πλευρά του, ότι «έγιναν πολλές συζητήσεις για την έκθεση αυτή. Οι συνάδελφοι απάντησαν κολακευτικά για τις τολμηρές προτάσεις Ντράγκι για το κενό ανταγωνιστικότητας ως προς τις ΗΠΑ. Ορισμένοι όμως είχαμε εκφράσει αμφιβολίες για το πώς οι θεωρητικές προτάσεις μπορούν να γίνουν πρακτικές πολιτικές».«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της προέδρου της ΕΕ για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά έχουμε καθυστερήσεις. Στην ενεργειακή πολιτική έχουν γίνει δειλά βήματα αλλά δεν έχουμε καταλήξει στο πώς θα εποπτεύουμε ενιαία την αγορά ενέργειας και πώς θα προχωρήσουμε με τις διασυνδέσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται τις ξένες επενδύσεις στις ελληνικές τράπεζες, δεν μπορώ να πω το ίδιο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες Δεν εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη της κοινής αγοράς μας στον βαθμό που θα μπορούσαμε. Αν η συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό ξεκινά από το πώς θα τον μικρύνουμε, θα μικρύνουμε και τις φιλοδοξίες» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.«Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για κοινές επενδύσεις στις αμυντικές δαπάνες. Θα ήταν πολύ αρνητικό αν η μελέτη Ντράγκι καταλήξει απλά σε ένα συρτάρι ως άσκηση επί χάρτου που δεν μετουσιώθηκε στην πραγματικότητα» ολοκλήρωσε την απάντησή του ο Έλληνας πρωθυπουργόςΣτον διάλογο που είχαν πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του κ. Κόστα στην Αθήνα, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφενός να τονίζει ότι «η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και αφετέρου να χαρακτηρίζει «εντυπωσιακό και σημαντικό» ό,τι έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μακροοικονομικό επίπεδο».«Είναι μεγάλη χαρά που σε έχουμε στην Αθήνα, έχουμε πλούσια ατζέντα, τα γεγονότα μας κρατούν απασχολημένους» είπε ο κ. Μητσοτάκης με τον Αντόνιο Κόστα αρχικά να ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό «για το υπέροχο δείπνο (σ.σ. το βράδυ της Κυριακής) αλλά και για την ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξουμε απόψεις».«Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα στην ΕΕ και έχετε σημαντική εμπειρία στα νότια σύνορα της Ευρώπης. Αν μου επιτρέπεται, δε, να σχολιάσω την μακροοικονομική εικόνα, αυτό που έχετε κάνει στην χώρα τα τελευταία δυο χρόνια είναι εντυπωσιακό και σημαντικό» πρόσθεσε ο κ. Κόστα.Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα δείπνησαν μαζί το βράδυ της Κυριακής στην οικία του Έλληνα πρωθυπουργού