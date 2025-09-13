Δημοσκόπηση GPO: Βελτιώνονται τα ποσοστά της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Καθηλωμένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Δημοσκόπηση GPO: Βελτιώνονται τα ποσοστά της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Καθηλωμένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,8% έναντι 11,2% του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου – Πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
Σχετική βελτίωση καταγράφουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».
Η κυβέρνηση δείχνει να κερδίσει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων, χωρίς να ανατρέπεται η συνολική εικόνα, ούτε για την ίδια, ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
Το 32,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Επίσης, το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το 64,3% κρίνει αρνητικά το πακέτο των εξαγγελιών, αν και το ποσοστό έγκρισης των φορολογικών μέτρων αποτιμάται θετικά για το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Κι αν η ΝΔ φαίνεται ότι καταγράφει κάποια κέρδη από τα μέτρα, συγκεντρώνοντας 24,8% στην πρόθεση ψήφου καθηλωμένα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο, συγκεντρώνει 11,2%, με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να διαμορφώνεται σε 13,6 μονάδες
Νέα Δημοκρατία: 24,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
ΠΑΣΟΚ: 11,2%
Ελληνική Λύση: 8,7%
ΚΚΕ: 8,1%
Νίκη: 1,8%
Η κυβέρνηση δείχνει να κερδίσει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων, χωρίς να ανατρέπεται η συνολική εικόνα, ούτε για την ίδια, ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
Το 32,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Επίσης, το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το 64,3% κρίνει αρνητικά το πακέτο των εξαγγελιών, αν και το ποσοστό έγκρισης των φορολογικών μέτρων αποτιμάται θετικά για το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Κι αν η ΝΔ φαίνεται ότι καταγράφει κάποια κέρδη από τα μέτρα, συγκεντρώνοντας 24,8% στην πρόθεση ψήφου καθηλωμένα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο, συγκεντρώνει 11,2%, με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να διαμορφώνεται σε 13,6 μονάδες
Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:
Πρόθεση Ψήφου
Νέα Δημοκρατία: 24,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
ΠΑΣΟΚ: 11,2%
Ελληνική Λύση: 8,7%
ΚΚΕ: 8,1%
Νίκη: 1,8%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
Φωνή Λογικής: 3,1%
ΜέΡΑ25: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Άλλο: 4,1%
Λευκό, άκυρο: 1,7%
Αναποφάσιστοι: 18,3%
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
ΠΑΣΟΚ: 14,3%
Ελληνική Λύση: 11,1%
ΚΚΕ: 10,4%
Νίκη: 2,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 10%
Φωνή Λογικής: 3,9%
ΜέΡΑ25: 1,8%
Νέα Αριστερά: 1,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
Άλλο: 5,1%
Φωνή Λογικής: 3,1%
ΜέΡΑ25: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Άλλο: 4,1%
Λευκό, άκυρο: 1,7%
Αναποφάσιστοι: 18,3%
Εκτίμηση ψήφου
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
ΠΑΣΟΚ: 14,3%
Ελληνική Λύση: 11,1%
ΚΚΕ: 10,4%
Νίκη: 2,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 10%
Φωνή Λογικής: 3,9%
ΜέΡΑ25: 1,8%
Νέα Αριστερά: 1,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
Άλλο: 5,1%
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα