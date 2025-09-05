Παρέμβαση Μιχαηλίδου για πολύτεκνη οικογένεια στη Φλώρινα που έχασε το voucher για τον βρεφονηπιακό σταθμό
Παρέμβαση Μιχαηλίδου για πολύτεκνη οικογένεια στη Φλώρινα που έχασε το voucher για τον βρεφονηπιακό σταθμό

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συναντήθηκε με την οικογένεια και εξήγησε ότι με νέα ρύθμιση τα εισοδηματικά κριτήρια δεν θα αποτελούν εμπόδιο για την ένταξη των παιδιών σε παιδικό σταθμό

Την παρέμβαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου προκάλεσε η καταγγελία οικογένειας με οκτώ παιδιά από τη Φλώρινα, που έχασε το voucher για τον βρεφονηπιακό σταθμό λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. 

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας μέσω του Σκάι, η κυρία Μιχαηλίδου, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για επίσκεψη στην περιοχή,  άλλαξε το πρόγραμμά της και ζήτησε να συναντήσει η ίδια την οικογένεια, που σε λίγο καιρό θα αποκτήσει και το νέο της μέλος, το ένατο παιδί της.

whatsapp_image_2025-09-05_at_8_00_32_pm


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Μιχαηλίδου εξήγησε στους γονείς τη νέα ρύθμιση στα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος των παιδικών σταθμών,  με την οποία πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι πρότινος εξαιρούνταν λόγω εισοδήματος, πλέον εντάσσονται κανονικά και διασφαλίζουν θέσεις για τα παιδιά τους.

