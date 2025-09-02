ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη

Στην Κρήτη εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που διαπιστώθηκε ότι πήραν παράνομες επιδοτήσεις – Στη Δυτική Μακεδονία μόλις 7 άτομα εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ