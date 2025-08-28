Μαρινάκης: Όποιος προτείνει να δοθεί 13ος μισθός, λέει πρακτικά ότι δεν θα δοθεί κάτι άλλο σε όλους τους υπόλοιπους

Για τη ΔΕΘ

Κανείς δεν είναι αντίθετος στο να δοθεί ο 13ος μισθός, όμως το δημόσιο ταμείο έχει συγκεκριμένα χρήματα να δώσει και υπάρχουν οροφές δαπανών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωποςαφήνοντας αιχμές κατά τουγια το συγκεκριμένο ζήτημα.Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το κράτος διαθέτει 1,5 δισ. ευρώ. Αν τελικώς τον δώσει, δεν υπάρχουν περιθώρια στήριξης σε άλλες τάξεις εργαζομένων που επίσης έχουν ανάγκη, σημείωσε.Ο κ.διευκρίνισε ότι και για τους δύο μισθούς το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 2,7 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο άσκησε κριτική κατά τουλέγοντας ότι με βάση τη μεθοδολογία, που ισχύει το 2016, υπολογίζεται το μικτό και όχι το καθαρό κόστος, σε αντίθεση με όσα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.«Αν επιμένει τοότι πρέπει να δοθεί ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς άλλος ή έχει άλλη εικόνα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν οροφές» είπε χαρακτηριστικά.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν ότι ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει φοροελαφρύνσεις από το βήμα τηςΤο ποιες είναι θα αποφασιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο σημείωσε ότι οι πλέον ασφαλείς μειώσεις είναι αυτές των άμεσων φόρων. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, ανέφερε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες σταδιακά εναρμονίζεται η χώρα, και μειώθηκαν 72 άμεσοι και έμμεσοι φόροι καθώς και ΦΠΑ σε ορισμένα είδη.Επικαλούμενος και το γαλλικό παράδειγμα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η βασική συζήτηση, τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πώς θα πάρουν αντιδημοφιλή μέτρα, ενώ η συζήτηση εδώ είναι που θα δώσουμε τα λεφτά που στερήθηκαν οι πολίτες.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαρακτήρισε «θηλιά» για τις επιχειρήσεις αυτές τον νόμο Κατρούγκαλου. «Θα δώσουμε όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά», ανέφερε.Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών και που βρίσκεται στη Βουλή. Όπως είπε, οι ρυθμίσεις του επιτρέπουν την ταχύτερη, αρτιότερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική δικαιοσύνη. Οιαντιστοιχίζονται με την πραγματικότητα και δεν υπάρχει ατιμωρησία, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ενιαίο πειθαρχικό όργανο, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και καθιερώνονται δικλείδες ασφαλείας για τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.Επίσης, στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται δύο νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στελέχωση σε Έβρο και δυτική Μακεδονία.