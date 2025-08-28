Μαρινάκης: Όποιος προτείνει να δοθεί 13ος μισθός, λέει πρακτικά ότι δεν θα δοθεί κάτι άλλο σε όλους τους υπόλοιπους
Μαρινάκης: Όποιος προτείνει να δοθεί 13ος μισθός, λέει πρακτικά ότι δεν θα δοθεί κάτι άλλο σε όλους τους υπόλοιπους
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε φοροελαφρύνσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι μειώσεις θα εφαρμοστούν στους άμεσους φόρους – Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό
Κανείς δεν είναι αντίθετος στο να δοθεί ο 13ος μισθός, όμως το δημόσιο ταμείο έχει συγκεκριμένα χρήματα να δώσει και υπάρχουν οροφές δαπανών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το κράτος διαθέτει 1,5 δισ. ευρώ. Αν τελικώς τον δώσει, δεν υπάρχουν περιθώρια στήριξης σε άλλες τάξεις εργαζομένων που επίσης έχουν ανάγκη, σημείωσε.
Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι και για τους δύο μισθούς το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 2,7 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο άσκησε κριτική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι με βάση τη μεθοδολογία, που ισχύει το 2016, υπολογίζεται το μικτό και όχι το καθαρό κόστος, σε αντίθεση με όσα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Αν επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δοθεί ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς άλλος ή έχει άλλη εικόνα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν οροφές» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν ότι ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει φοροελαφρύνσεις από το βήμα της ΔΕΘ. Το ποιες είναι θα αποφασιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο σημείωσε ότι οι πλέον ασφαλείς μειώσεις είναι αυτές των άμεσων φόρων. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, ανέφερε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες σταδιακά εναρμονίζεται η χώρα, και μειώθηκαν 72 άμεσοι και έμμεσοι φόροι καθώς και ΦΠΑ σε ορισμένα είδη.
Επικαλούμενος και το γαλλικό παράδειγμα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η βασική συζήτηση, τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πώς θα πάρουν αντιδημοφιλή μέτρα, ενώ η συζήτηση εδώ είναι που θα δώσουμε τα λεφτά που στερήθηκαν οι πολίτες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαρακτήρισε «θηλιά» για τις επιχειρήσεις αυτές τον νόμο Κατρούγκαλου. «Θα δώσουμε όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά», ανέφερε.
Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών και που βρίσκεται στη Βουλή. Όπως είπε, οι ρυθμίσεις του επιτρέπουν την ταχύτερη, αρτιότερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική δικαιοσύνη. Οι πειθαρχικές ποινές αντιστοιχίζονται με την πραγματικότητα και δεν υπάρχει ατιμωρησία, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ενιαίο πειθαρχικό όργανο, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και καθιερώνονται δικλείδες ασφαλείας για τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.
Επίσης, στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται δύο νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στελέχωση σε Έβρο και δυτική Μακεδονία.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το κράτος διαθέτει 1,5 δισ. ευρώ. Αν τελικώς τον δώσει, δεν υπάρχουν περιθώρια στήριξης σε άλλες τάξεις εργαζομένων που επίσης έχουν ανάγκη, σημείωσε.
Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι και για τους δύο μισθούς το δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 2,7 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο άσκησε κριτική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι με βάση τη μεθοδολογία, που ισχύει το 2016, υπολογίζεται το μικτό και όχι το καθαρό κόστος, σε αντίθεση με όσα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Αν επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δοθεί ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς άλλος ή έχει άλλη εικόνα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν οροφές» είπε χαρακτηριστικά.
Για τη ΔΕΘ
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν ότι ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει φοροελαφρύνσεις από το βήμα της ΔΕΘ. Το ποιες είναι θα αποφασιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο σημείωσε ότι οι πλέον ασφαλείς μειώσεις είναι αυτές των άμεσων φόρων. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, ανέφερε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες σταδιακά εναρμονίζεται η χώρα, και μειώθηκαν 72 άμεσοι και έμμεσοι φόροι καθώς και ΦΠΑ σε ορισμένα είδη.
Επικαλούμενος και το γαλλικό παράδειγμα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η βασική συζήτηση, τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πώς θα πάρουν αντιδημοφιλή μέτρα, ενώ η συζήτηση εδώ είναι που θα δώσουμε τα λεφτά που στερήθηκαν οι πολίτες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαρακτήρισε «θηλιά» για τις επιχειρήσεις αυτές τον νόμο Κατρούγκαλου. «Θα δώσουμε όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά», ανέφερε.
Για το νέο πειθαρχικό νομοσχέδιο
Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών και που βρίσκεται στη Βουλή. Όπως είπε, οι ρυθμίσεις του επιτρέπουν την ταχύτερη, αρτιότερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική δικαιοσύνη. Οι πειθαρχικές ποινές αντιστοιχίζονται με την πραγματικότητα και δεν υπάρχει ατιμωρησία, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ενιαίο πειθαρχικό όργανο, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και καθιερώνονται δικλείδες ασφαλείας για τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.
Επίσης, στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται δύο νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στελέχωση σε Έβρο και δυτική Μακεδονία.
Για τη Μονή Σινά
Για τις εξελίξεις στη Μονή του Σινά, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως νόμιμο τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.
«Είναι σημαντικό ότι αποκαταστάθηκε το τοπίο, υπάρχει επικοινωνία με τις Αρχές και τη Μονή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί το ζήτημα, το οποίο είναι εθνικής σημασίας.
Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Μόνο θετικά μπορεί να δει από οποιοδήποτε κράτος την αναγνώριση. Είναι μια διατύπωση που έχει την αξία της, όχι επίσημο, η εξωτερική πολιτική εν συνόλω έχει ως γνώμονα ότι όταν ασκείς εθνική πολιτική για τη χώρα σου και όχι κομματική πρέπει να υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των πολιτών», είπε.
Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πλήρως τις ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίο, υποστηρίζοντας ότι δεν περιέχει διατάξεις που να βλάπτουν τους εργαζόμενους.
«Το νομοσχέδιο είναι προς το συμφέρον του συνόλου των υπαλλήλων», είπε, κάνοντας λόγο για άδικες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, ειδικά για το 13ωρο. Όπως ανέφερε, οι περιορισμοί ενισχύονται, δεν αλλάζουν. «Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει κανένα άρθρο σε βάρος των εργαζόμενων» είπε.
«Είναι σημαντικό ότι αποκαταστάθηκε το τοπίο, υπάρχει επικοινωνία με τις Αρχές και τη Μονή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί το ζήτημα, το οποίο είναι εθνικής σημασίας.
Για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από τον Νετανιάχου
Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Μόνο θετικά μπορεί να δει από οποιοδήποτε κράτος την αναγνώριση. Είναι μια διατύπωση που έχει την αξία της, όχι επίσημο, η εξωτερική πολιτική εν συνόλω έχει ως γνώμονα ότι όταν ασκείς εθνική πολιτική για τη χώρα σου και όχι κομματική πρέπει να υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των πολιτών», είπε.
Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πλήρως τις ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίο, υποστηρίζοντας ότι δεν περιέχει διατάξεις που να βλάπτουν τους εργαζόμενους.
«Το νομοσχέδιο είναι προς το συμφέρον του συνόλου των υπαλλήλων», είπε, κάνοντας λόγο για άδικες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, ειδικά για το 13ωρο. Όπως ανέφερε, οι περιορισμοί ενισχύονται, δεν αλλάζουν. «Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει κανένα άρθρο σε βάρος των εργαζόμενων» είπε.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα