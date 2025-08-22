Παπασταύρου: Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και αλλάζει τις ισορροπίες

Ως προς τις τιμές του ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε ως «πρώτη προτεραιότητα για εμάς» τη μείωση στο κόστος ενέργειας για τον καταναλωτή και την επιχείρηση