Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία - H αντιπολίτευση ζητά να αλλάξουμε στάση υπέρ του επιτιθέμενου

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στέκεται απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό και δεν θα μπορούσε να έχει άλλη θέση από αυτή υπέρ του αμυνόμενου, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος