Συναντήσεις Μητσοτάκη με Μπλίκνεν, Ράμα, Κοβάτσεφσκι και Οσμάνι στο Μόναχο

Το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων την τελευταία διετία, «το καλύτερο από ποτέ», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές είχε την ευκαιρία να επαναβεβαιώσει ο πρωθυπουργός,, κατά τη συνάντηση του με διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών υπό τον γερουσιαστή Νότιας Καρολίνας, στο περιθώριο της 58ης Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του υψηλού επιπέδου συνεργασίας σε τομείς όπως η αμυντική συνεργασία, αλλά και οι επενδύσεις.Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του σχήματος περιφερειακής συνεργασίας 3+1 για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσής του. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία ορισμένοι εξ αυτών να επισκεφθούν σύντομα την Ελλάδα ως μέλη της διακοινοβουλευτικής επιτροπής 3+1, που προβλέπει οπου υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο. Επιπλέον κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.Ενδεικτικό του θερμού κλίματος στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι και η ολιγόλεπτη συνομιλία καθώς και η εγκάρδια χειραψία, που είχαν στο περιθώριο των συναντήσεων τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.Ολόκληρο το φάσμα των διμερών σχέσεων τέθηκε επί τάπητος κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλβανό ομόλογό τουστο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι, όπως έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, θα εμπεδώσει περαιτέρω τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και την περιφερειακή ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την πάγια στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενταξιακής διαδικασίας.Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομες συναντήσεις με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, με τον οποίο είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά και με την Πρόεδρο του Κοσόβου, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.Με το νέο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Γερμανίας CDU/CSU και πρόεδρο τoυ CDU,, συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της 58ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου επιβεβαιώνοντας την βούληση για στενή συνεργασία με τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης υπό τη νέα τους ηγεσία και στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση του για τις θετικές απόψεις του συνομιλητή του σε ευρωπαϊκά θέματα και σε ζητήματα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.Επί τάπητος τέθηκαν οι προοπτικές των ελληνογερμανικών σχέσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώνει το συνομιλητή του για την ελληνική ενεργειακή πολιτική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας,«Πριν από 11 χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπισε μεγάλη οικονομική κρίση, μεγάλη λιτότητα και κοινωνική δυσαρέσκεια. Μετά το 2015 είχαμε μία κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα σε ένα κόμμα της Αριστεράς και ένα κόμμα της Δεξιάς, πολύ μέτρια, εάν μου επιτρέπεται να πω, η οποία προσπάθησε να ελέγξει τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και να επηρεάσει την δικαιοσύνη, ωστόσο οι θεσμοί της Δημοκρατίας άντεξαν», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το λαϊκισμό και το παράδειγμα της Ελλάδος κατά την προηγούμενη 10ετία, σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy» στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφάλειας στο Μόναχο.Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως κόμματα, που ρέπουν προς το λαϊκισμό μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνα, όταν κερδίσουν και δεύτερη συνεχόμενη εκλογή, κάτι, που, όπως είπε χαρακτηριστικά, αποτρέψαμε το 2019. «Στο τέλος της ημέρας όλα αφορούν στην εκπλήρωση των προεκλογικών μας εξαγγελιών, να φέρνεις αποτελέσματα, και για αυτό η κυβέρνησή μας είναι ακόμη δημοφιλής. Καταφέραμε να γυρίσουμε σελίδα ως χώρα, πλέον είμαστε ισχυρότεροι πολιτικά, θεσμικά και οικονομικά», είπε ο πρωθυπουργός.