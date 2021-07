Μητσοτάκης για Λευκορωσία: Καταδικάζουμε έντονα την εργαλειοποίηση των μεταναστών

The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 5, 2021





Ο πρωθυπουργόςέκανε την εξής ανάρτηση στοστα αγγλικά για τις μεταναστευτικές ροές στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία:«Η χρήση των μεταναστών ως γεωπολιτικά πιόνια έχει αποτύχει στο παρελθόν και θα αποτύχει για άλλη μια φορά. Στεκόμαστε στο πλευρό της Λιθουανίας και καταδικάζουμε έντονα τη χρήση της. Δεν θα μας εκφοβίσουν ».«The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated»."Τη νέα μεγάλη πρόκληση που αποτελεί για το σύνολο της Ευρώπης η εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά της σύνορα" έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικώνκατά τη συνάντησή του με τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εσθονίας Μαρτ Βόλμερ (Märt Volmer) στο Ταλίν, σήμερα, πρώτη μέρα της επίσημης περιοδείας του στις χώρες της Βαλτικής. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πλέον, με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από τις τουρκικές αρχές, να επαναλαμβάνεται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, με πιο πρόσφατη περίπτωση τη Λιθουανία.Ο κ. Βαρβιτσιώτης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, κάλεσε σε κοινή δράση υπέρ μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής που να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει μια ενιαία φωνή στις εξωτερικές σχέσεις προκειμένου ναΣτη συνέχεια, όπως αναφέρεται, χαιρετίζοντας την ακέραια στάση της Εσθονίας ως μη-μόνιμου μέλους της τρέχουσας σύνθεσης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει τη σύγκλιση απόψεων των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι "σε όλες τις κρίσιμες ευρωπαϊκες μάχες ήμασταν μαζί επειδή ήμασταν στη σωστή πλευρά".Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω ευρωπαϊκού συντονισμού σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, η πορεία των εθνικών σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αλλά και η διμερής ανταλλαγή καλών πρακτικών, ειδικά στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας.Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών θα συνεχίσει τον κύκλο επίσημων επαφών με ομολόγους του μεταβαίνοντας αύριο 6 Ιουλίου στη Ρίγα της Λετονίας και στη συνέχεια στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 7 Ιουλίου, όπου επίσης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 4η Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία.