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Ήρωας φούρναρης στην Άγκυρα σταματάει την τελευταία στιγμή φορτηγό που κυλούσε προς τα πίσω χωρίς χειρόφρενο, δείτε βίντεο
Ήρωας φούρναρης στην Άγκυρα σταματάει την τελευταία στιγμή φορτηγό που κυλούσε προς τα πίσω χωρίς χειρόφρενο, δείτε βίντεο
Χωρίς να διστάσει δευτερόλεπτο πήδηξε γρήγορα στη θέση του οδηγού, τράβηξε το χειρόφρενο και ακινητοποίησε το φορτηγό πριν προκαλέσει περαιτέρω ζημιές ή χτυπήσει κάποιον - Τι δήλωσε μετά την ηρωική του πράξη
Σε ήρωα μεταμορφώθηκε ένας φούρναρης στην Άγκυρα, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) σταμάτησε την τελευταία στιγμή φορτηγό που κυλούσε ανεξέλεγκτα προς τα πίσω χωρίς χειρόφρενο αποτρέποντας κάποιο σοβαρό ατύχημα.
Το όχημα κινούταν με ανοιχτή την πόρτα του οδηγού και αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο πέρασε μπροστά από τον φούρναρη, Μεσούτ Μπακίτζι, ο οποίος βρισκόταν έξω και μοίραζε ψωμιά σε ένα μπακάλικο. Εκείνος χωρίς να διστάσει δευτερόλεπτο πήδηξε γρήγορα στη θέση του οδηγού, τράβηξε το χειρόφρενο και ακινητοποίησε το φορτηγό πριν προκαλέσει περαιτέρω ζημιές ή χτυπήσει κάποιον.
Το όχημα κινούταν με ανοιχτή την πόρτα του οδηγού και αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο πέρασε μπροστά από τον φούρναρη, Μεσούτ Μπακίτζι, ο οποίος βρισκόταν έξω και μοίραζε ψωμιά σε ένα μπακάλικο. Εκείνος χωρίς να διστάσει δευτερόλεπτο πήδηξε γρήγορα στη θέση του οδηγού, τράβηξε το χειρόφρενο και ακινητοποίησε το φορτηγό πριν προκαλέσει περαιτέρω ζημιές ή χτυπήσει κάποιον.
Ankara'da el freni inik halde bırakılan kamyonetin yokuş aşağı kaydığını gören fırıncı, aracı böyle durdurdu. pic.twitter.com/QChxrdNe0o— TRT HABER (@trthaber) June 19, 2026
«Ένιωσα σαν ήρωας, είμαι πολύ χαρούμενος»Λίγο μετά την ηρωική του πράξη ο φούρναρης μιλώντας στο iha δήλωσε: «Πήγα στο μπακάλικο για να αφήσω τα ψωμιά. Όταν βγήκα έξω, είδα ένα βαν να έρχεται κατά πάνω μας. Η πόρτα του οχήματος ήταν ανοιχτή. Στην αρχή δίστασα λίγο να παρέμβω. Μετά όμως, ρισκάροντας τη ζωή μου, κατάφερα να σταματήσω το όχημα. Το χειρόφρενο του βαν δεν ήταν τραβηγμένο. Επίσης, είχε ταχύτητα (ο λεβιές δεν ήταν στο νεκρό). Πιθανότατα γι’ αυτό βγήκε εκτός ελέγχου. Αποτρέψαμε μια μεγάλη καταστροφή. Δεν είδα τους ιδιοκτήτες του οχήματος εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Περιμένω να με ευχαριστήσουν. Ένιωσα σαν ήρωας. Εκεί υπήρχαν παιδιά που έκαναν ποδήλατο. Ίσως, να έσωσα τη ζωή τους. Οι γύρω μου ήρθαν κοντά μου. Μου έδωσαν συγχαρητήρια και με ευχαρίστησαν. Ανακηρύχθηκα ήρωας της ημέρας. Είμαι πολύ χαρούμενος».
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