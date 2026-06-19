Ήρωας φούρναρης στην Άγκυρα σταματάει την τελευταία στιγμή φορτηγό που κυλούσε προς τα πίσω χωρίς χειρόφρενο, δείτε βίντεο

Χωρίς να διστάσει δευτερόλεπτο πήδηξε γρήγορα στη θέση του οδηγού, τράβηξε το χειρόφρενο και ακινητοποίησε το φορτηγό πριν προκαλέσει περαιτέρω ζημιές ή χτυπήσει κάποιον - Τι δήλωσε μετά την ηρωική του πράξη