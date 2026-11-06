Φωκάς Ευαγγελινός: Δεν θα είμαι φέτος στη Eurovision λόγω υποχρεώσεων

Σύμφωνα με πηγές της ΕΡΤ, η απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού είναι προσωπική και σεβαστή από την πλευρά του καναλιού.Σε ότι αφορά στη Eurovision σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΕΡΤ έχει ήδη αρχίσει να «τρέχει» το πρότζεκτ, ενώ σχετικά με την αντικατάσταση του Φωκά Ευαγγελινού υπάρχουν επιλογές οι οποίες εξετάζονται και όταν ληφθεί απόφαση θα ανακοινωθεί.