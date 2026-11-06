Φωκάς Ευαγγελινός: Δεν θα είμαι φέτος στη Eurovision λόγω υποχρεώσεων
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Φωκάς Ευαγγελινός Eurovision Eurovision 2027

Φωκάς Ευαγγελινός: Δεν θα είμαι φέτος στη Eurovision λόγω υποχρεώσεων

Σύμφωνα με πηγές της ΕΡΤ η απόφαση του creative director είναι προσωπική και σεβαστή από την πλευρά του καναλιού

Φωκάς Ευαγγελινός: Δεν θα είμαι φέτος στη Eurovision λόγω υποχρεώσεων
Ιωάννα Μαρίνου
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Την απόφασή του να μην συμμετέχει στη φετινή Eurovision ανακοίνωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός, εξηγώντας πως δεν θα τα καταφέρει λόγω υποχρεώσεων.

Ο creative director, που επιμελήθηκε την εμφάνιση του Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό την περασμένη χρονιά, καθώς και πολλές από τις ελληνικές συμμετοχές στο παρελθόν, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες, τόνισε πως θέλησε να κάνει ένα διάλειμμα και ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είπε αναλυτικά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: «Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα».

Δείτε το βίντεο



Σύμφωνα με πηγές της ΕΡΤ, η απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού είναι προσωπική και σεβαστή από την πλευρά του καναλιού.

Σε ότι αφορά στη Eurovision σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΕΡΤ έχει ήδη αρχίσει να «τρέχει» το πρότζεκτ, ενώ σχετικά με την αντικατάσταση του Φωκά Ευαγγελινού υπάρχουν επιλογές οι οποίες εξετάζονται και όταν ληφθεί απόφαση θα ανακοινωθεί.
Ιωάννα Μαρίνου
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