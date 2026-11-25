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Μπελάδες για τον Στέρλινγκ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή, βίντεο
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έμαθε την ποινή που του επιβλήθηκε, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή υποξειδίου του αζώτου
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, ο 31χρονος Άγγλος ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκισης με 18μηνη αναστολή, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκαν 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας και απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια.
Raheem Sterling has been handed a 12-month prison sentence, suspended for 18 months, for dangerous driving. The judge described him as a man of good character, praising his exemplary conduct and successful football career, during which he was seen as a role model for young people.— Mukhtar (@I_amMukhtar) November 25, 2026
Η δικαστική περιπέτεια του άλλοτε διεθνούς άσου ξεκίνησε έπειτα από τροχαίο ατύχημα στις 28 Μαΐου 2026, όταν οδηγούσε τη Lamborghini του, αξίας περίπου 270.000 λιρών, έχοντας κάνει χρήση υποξειδίου του αζώτου, γνωστού και ως «αέριο του γέλιου».
Ο Στέρλινγκ είχε παραδεχθεί τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης, της κατοχής της συγκεκριμένης ουσίας, αλλά και της άρνησης παροχής δείγματος εκπνοής για αλκοτέστ στο αστυνομικό τμήμα.
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Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς αρκετοί οδηγοί είχαν ειδοποιήσει τις Αρχές για την επικίνδυνη συμπεριφορά του στον δρόμο. Τελικά, ο Άγγλος έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματός του, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα, προκαλώντας ζημιές σε τρία από τα ελαστικά του.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν στη θέση του συνοδηγού, έχοντας στην αγκαλιά του δύο φιάλες υποξειδίου του αζώτου. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν ακόμη τέσσερις φιάλες, καθώς και ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι που είχε χρησιμοποιηθεί για την εισπνοή της ουσίας.
🚨🏴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Raheem Sterling (31) has been given a suspended sentence for dangerous driving. The judge sentenced him to 12 months in jail, suspended for 18 months, reports @BBCNews. 👨⚖️ Sterling pleaded guilty to driving dangerously on the M3, the M25, the A327 and Minley Road - he also admitted possessing nitrous oxide, a Class C drug, for wrongful inhalation, and failing to provide a specimen for analysis.— EuroFoot (@eurofootcom) November 25, 2026
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