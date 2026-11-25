Κύκλωμα με αστυνομικούς και στρατιωτικούς που έκοβε εικονικές αποδείξεις: Το κόλπο με το όριο των 490 ευρώ, στο στόχαστρο των ερευνών και η Θεσσαλονίκη
Κύκλωμα με αστυνομικούς και στρατιωτικούς που έκοβε εικονικές αποδείξεις: Το κόλπο με το όριο των 490 ευρώ, στο στόχαστρο των ερευνών και η Θεσσαλονίκη
Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αποσπάσεις αστυνομικών διάρκειας δύο και τριών μηνών – Οι αποζημιώσεις για διανυκτερεύσεις καταβάλλονταν και με μετρητά
Ως την κορυφή του παγόβουνου χαρακτηρίζουν έγκυρες πηγές με τις οποίες συνομίλησε το protothema.gr την εξάρθρωση, από τους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ., των δυο εγκληματικών οργανώσεων που εξέξιδαν εικονικές αποδείξεις για τις υπηρεσιακές διαμονές, η δράση των οποίων προκάλεσε στο δημόσιο ζημιά άνω των 12.500.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν είναι μόνο οι δυο αυτές οργανώσεις που πιάστηκαν αλλά «υπάρχει και άλλη που δρα στη Θεσσαλονίκη» και μάλιστα στα ίδια πρότυπα με αρκετούς αστυνομικούς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη από άλλες πόλεις να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία που λειτουργούν δυτικά στις παρυφές της πόλης.
Οι ίδιες πηγές επίσης ανέφεραν με νόημα ότι είναι πολλά τα χρήματα που διατίθεται για την κάλυψη των μετακινήσεων των αστυνομικών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα κονδύλια της αστυνομίας για τις μετακινήσεις και τις διανυκτερεύσεις των αστυνομικών σε άλλους νομούς για το 2026 αγγίζουν τα 110 εκατ. ευρώ».
Η αποζημίωση που δίνεται σε κάθε αστυνομικό που καλείται να διανυκτερεύσει σε άλλη πόλη είναι 104 ευρώ. Έτσι τα κυκλώματα με τη συμμετοχή αστυνομικών που δέχονται να συμβάλλουν στη δράση τους έμειναν σε κάποιο δωμάτιο με κόστος 40-50 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό το μοιράζονταν ο αστυνομικός και το μέλος της εγκληματικής δράσης και τα έβαζαν στις τσέπες τους.
Αυτό το σύστημα δεν αφορά μόνο μια ή δυο διανυκτερεύσεις σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου ή βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά αφορά και μεγάλα διαστήματα με αστυνομικούς που πηγαίνουν με αποσπάσεις για 2-3 μήνες σε άλλο νομό και μετά επιστρέφουν στην βάση τους.
Οι πλαστές στην ουσία αποδείξεις κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ο αστυνομικός πληρώνεται το ποσό που έδωσε για τις διανυκτερεύσεις του.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης όπως πληροφορείται το protothema.gr ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες η διαδικασία αυτή, της πληρωμής των αποδείξεων διανυκτέρευσης δεν γινόταν καν μέσω τράπεζας αλλά τα χρήματα δίνονταν στο χέρι του κάθε αστυνομικού που προσκόμιζε τις αποδείξεις.
Μάλιστα τα κυκλώματα για να μην κινήσουν υποψίες οι αποδείξεις που εξέδιδαν ήταν μέχρι 490 ευρώ προκειμένου να μην είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία και κάνει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Στις τάξεις των αστυνομικών υπαλλήλων είναι γνωστή η δράση του κυκλώματος που δρα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα όπως τόνισαν περιμένουν κι εδώ να γίνουν συλλήψεις και να εξαρθρωθεί το κύκλωμα.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν είναι μόνο οι δυο αυτές οργανώσεις που πιάστηκαν αλλά «υπάρχει και άλλη που δρα στη Θεσσαλονίκη» και μάλιστα στα ίδια πρότυπα με αρκετούς αστυνομικούς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη από άλλες πόλεις να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία που λειτουργούν δυτικά στις παρυφές της πόλης.
Οι ίδιες πηγές επίσης ανέφεραν με νόημα ότι είναι πολλά τα χρήματα που διατίθεται για την κάλυψη των μετακινήσεων των αστυνομικών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα κονδύλια της αστυνομίας για τις μετακινήσεις και τις διανυκτερεύσεις των αστυνομικών σε άλλους νομούς για το 2026 αγγίζουν τα 110 εκατ. ευρώ».
Η αποζημίωση που δίνεται σε κάθε αστυνομικό που καλείται να διανυκτερεύσει σε άλλη πόλη είναι 104 ευρώ. Έτσι τα κυκλώματα με τη συμμετοχή αστυνομικών που δέχονται να συμβάλλουν στη δράση τους έμειναν σε κάποιο δωμάτιο με κόστος 40-50 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό το μοιράζονταν ο αστυνομικός και το μέλος της εγκληματικής δράσης και τα έβαζαν στις τσέπες τους.
Αυτό το σύστημα δεν αφορά μόνο μια ή δυο διανυκτερεύσεις σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου ή βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά αφορά και μεγάλα διαστήματα με αστυνομικούς που πηγαίνουν με αποσπάσεις για 2-3 μήνες σε άλλο νομό και μετά επιστρέφουν στην βάση τους.
Οι πλαστές στην ουσία αποδείξεις κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ο αστυνομικός πληρώνεται το ποσό που έδωσε για τις διανυκτερεύσεις του.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης όπως πληροφορείται το protothema.gr ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες η διαδικασία αυτή, της πληρωμής των αποδείξεων διανυκτέρευσης δεν γινόταν καν μέσω τράπεζας αλλά τα χρήματα δίνονταν στο χέρι του κάθε αστυνομικού που προσκόμιζε τις αποδείξεις.
Μάλιστα τα κυκλώματα για να μην κινήσουν υποψίες οι αποδείξεις που εξέδιδαν ήταν μέχρι 490 ευρώ προκειμένου να μην είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία και κάνει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Στις τάξεις των αστυνομικών υπαλλήλων είναι γνωστή η δράση του κυκλώματος που δρα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα όπως τόνισαν περιμένουν κι εδώ να γίνουν συλλήψεις και να εξαρθρωθεί το κύκλωμα.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου
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