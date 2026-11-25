Τα έτη 2027-2030 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα παρουσιάζει ανθεκτικότητα και με οριακές διακυμάνσεις, κινείται σε θετικό έδαφος, με μικρά πλεονάσματα και παραμένει σημαντικά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς -3% του ΑΕΠ του Συμφώνου Σταθερότητας. Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο +3,2% του ΑΕΠ για το 2027 και διατηρείται κατά μέσο όρο στο +3% του ΑΕΠ για τα επόμενα έτη 2028-2030.Το χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 128,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2027, έναντι 135,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2026. Για το τέλος του 2028, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 121,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2027. Το 2030 το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να προσεγγίσει το 110% του ΑΕΠ.