Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με πολύ βαθύ ντεκολτέ σε εκδήλωση με τον Κάνιε Γουέστ και τα παιδιά του
Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με πολύ βαθύ ντεκολτέ σε εκδήλωση με τον Κάνιε Γουέστ και τα παιδιά του
Ο ράπερ παρουσίασε τη νέα συλλογή του στο Λος Άντζελες, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν τα τέσσερα παιδιά του
Μια ακόμη αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι ποζάροντας μαζί με την κόρη του Κάνιε Γουέστ, Νορθ, σε κοινή, οικογενειακή έξοδό τους.
Στο σόου της εταιρείας του ράπερ, Yeezy που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, ο Γουέστ φωτογραφήθηκε με τη 13χρονη Νορθ, τον 10χρονο Σεντ, την 8χρονη Σικάγο και τον 7χρονο Ψαλμ, τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν.
Ο ράπερ εμφανίζεται συχνότερα με τη μεγαλύτερη κόρη του, ενώ οι κοινές φωτογραφίες με τα τρία μικρότερα παιδιά είναι πιο σπάνιες. Στη συγκεκριμένη έξοδο, η σύζυγός του κατάφερε να τραβήξει για πολλοστή φορά την προσοχή μέσα από την αποκαλυπτική ενδυματολογική της επιλογή.
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ένα μπεζ κορμάκι με μακριά μανίκια, το οποίο είχε ανοίξει μέχρι το σημείο κάτω από τον αφαλό, δείχνοντας μεγάλο μέρος του ντεκολτέ και της κοιλιάς της. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με ψηλές μπεζ μπότες, με κορδόνια.
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Ο ράπερ επέλεξε για την εμφάνισή του ένα σύνολο σε μαύρο χρώμα, με πουλόβερ, ζώνη με χρυσή αγκράφα σε σχήμα τίγρης, δερμάτινο παντελόνι και μπότες. Η Νορθ ακολούθησε το στιλιστικό ύφος του πατέρα της, φορώντας μαύρο αδιάβροχο και ογκώδεις μπότες.
Το σόου, που ο ράπερ ονόμασε «Season 01», σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της Yeezy, έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πρώτο φυσικό κατάστημα του brand στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Γουέστ να επαναφέρει τη δραστηριότητα του οίκου μόδας και να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του.
Ο 49χρονος μουσικός έχει δηλώσει τον Ιανουάριο ότι οι πρόσφατες προσβλητικές, ρατσιστικές τοποθετήσεις και η αλλόκοτη συμπεριφορά του οφείλονταν, όπως υποστήριξε, σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα, την οποία συνέδεσε με τραυματική εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί πριν από χρόνια και δεν είχε διαγνωστεί.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Στο σόου της εταιρείας του ράπερ, Yeezy που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, ο Γουέστ φωτογραφήθηκε με τη 13χρονη Νορθ, τον 10χρονο Σεντ, την 8χρονη Σικάγο και τον 7χρονο Ψαλμ, τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν.
Ο ράπερ εμφανίζεται συχνότερα με τη μεγαλύτερη κόρη του, ενώ οι κοινές φωτογραφίες με τα τρία μικρότερα παιδιά είναι πιο σπάνιες. Στη συγκεκριμένη έξοδο, η σύζυγός του κατάφερε να τραβήξει για πολλοστή φορά την προσοχή μέσα από την αποκαλυπτική ενδυματολογική της επιλογή.
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ένα μπεζ κορμάκι με μακριά μανίκια, το οποίο είχε ανοίξει μέχρι το σημείο κάτω από τον αφαλό, δείχνοντας μεγάλο μέρος του ντεκολτέ και της κοιλιάς της. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με ψηλές μπεζ μπότες, με κορδόνια.
Δείτε φωτογραφίες
Ο ράπερ επέλεξε για την εμφάνισή του ένα σύνολο σε μαύρο χρώμα, με πουλόβερ, ζώνη με χρυσή αγκράφα σε σχήμα τίγρης, δερμάτινο παντελόνι και μπότες. Η Νορθ ακολούθησε το στιλιστικό ύφος του πατέρα της, φορώντας μαύρο αδιάβροχο και ογκώδεις μπότες.
Kanye West makes rare appearance with his kids and scantily clad wife Bianca Censori pic.twitter.com/9jIJzkxzP8— Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2026
Ο 49χρονος μουσικός έχει δηλώσει τον Ιανουάριο ότι οι πρόσφατες προσβλητικές, ρατσιστικές τοποθετήσεις και η αλλόκοτη συμπεριφορά του οφείλονταν, όπως υποστήριξε, σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα, την οποία συνέδεσε με τραυματική εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί πριν από χρόνια και δεν είχε διαγνωστεί.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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