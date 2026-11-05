Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με πολύ βαθύ ντεκολτέ σε εκδήλωση με τον Κάνιε Γουέστ και τα παιδιά του

σόου της εταιρείας του ράπερ, Yeezy που

Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ένα μπεζ κορμάκι με μακριά μανίκια, το οποίο είχε

ανοίξει μέχρι το σημείο κάτω από τον αφαλό

, δείχνοντας μεγάλο μέρος του ντεκολτέ και της κοιλιάς της. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με ψηλές μπεζ μπότες, με κορδόνια.

Νορθ Γουέστ - Μπιάνκα Σενσόρι

χρυσή αγκράφα σε σχήμα τίγρης,

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