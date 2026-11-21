Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δουλεύει πολύ σκληρά για να γίνει ένας σπουδαίος Τζέιμς Μποντ, λέει το περιβάλλον του
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δουλεύει πολύ σκληρά για να γίνει ένας σπουδαίος Τζέιμς Μποντ, λέει το περιβάλλον του
«Ξέρει πόσα θα περιμένει ο κόσμος από εκείνον», αναφέρεται ακόμη
Πολύ σκληρά δουλεύει ήδη ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του, καθώς θέλει να γίνει ένας ακόμη σπουδαίος πράκτορας 007.
Ο ηθοποιός είναι ο έβδομος στη σειρά που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τον συγκεκριμένο ρόλο, μετά τις πέντε ταινίες του Ντάνιελ Κρεγκ, και σύμφωνα με πρόσωπο που επικαλείται το People, το γιορτάζει με τη σύζυγό του Σούκι Γουότερχαουζ: «Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τους δύο. Η Σούκι είναι ενθουσιασμένη για εκείνον», ανέφερε η πηγή.
«Ολόκληρη η διαδικασία των οντισιόν ήταν αρκετά έντονη και ο Ρομπ ήταν πραγματικά σεμνός σε όλη αυτή τη διαδικασία», συνέχισε η πηγή για εξηγήσει πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν αισθανόταν σίγουρος πως είχε καταφέρει να επιλεγεί: «Ήλπιζε πραγματικά ότι θα έπαιρνε τον ρόλο, αλλά μέχρι να του πουν ότι τον επέλεξαν, ειλικρινά δεν ήταν σίγουρος. Σημαίνει τα πάντα για εκείνον το γεγονός ότι τον εμπιστεύονται να συνεχίσει την πορεία του Μποντ. «Τώρα που πήρε τον ρόλο, τον έχει πολύ στο μυαλό του. Ήδη καταβάλλει πολλή δουλειά γι’ αυτόν. Θέλει να γίνει ένας σπουδαίος Μποντ. Ξέρει πόσα θα περιμένει ο κόσμος από εκείνον».
Η ανακοίνωση για τον νέο πράκτορα 007 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μέσα από ένα teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ταινίας Τζέιμς Μποντ στο Instagram.
Στην πρώτη του δήλωση μέσω δελτίου Τύπου ο Πάτινσον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν: «Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».
Ο ηθοποιός είναι ο έβδομος στη σειρά που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τον συγκεκριμένο ρόλο, μετά τις πέντε ταινίες του Ντάνιελ Κρεγκ, και σύμφωνα με πρόσωπο που επικαλείται το People, το γιορτάζει με τη σύζυγό του Σούκι Γουότερχαουζ: «Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τους δύο. Η Σούκι είναι ενθουσιασμένη για εκείνον», ανέφερε η πηγή.
«Ολόκληρη η διαδικασία των οντισιόν ήταν αρκετά έντονη και ο Ρομπ ήταν πραγματικά σεμνός σε όλη αυτή τη διαδικασία», συνέχισε η πηγή για εξηγήσει πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν αισθανόταν σίγουρος πως είχε καταφέρει να επιλεγεί: «Ήλπιζε πραγματικά ότι θα έπαιρνε τον ρόλο, αλλά μέχρι να του πουν ότι τον επέλεξαν, ειλικρινά δεν ήταν σίγουρος. Σημαίνει τα πάντα για εκείνον το γεγονός ότι τον εμπιστεύονται να συνεχίσει την πορεία του Μποντ. «Τώρα που πήρε τον ρόλο, τον έχει πολύ στο μυαλό του. Ήδη καταβάλλει πολλή δουλειά γι’ αυτόν. Θέλει να γίνει ένας σπουδαίος Μποντ. Ξέρει πόσα θα περιμένει ο κόσμος από εκείνον».
Robert Pattinson Is ‘Already Putting in a Lot of Work’ for His James Bond Role: ‘He Wants to Be Great’ (Exclusive Source) https://t.co/cpkzoJ8z6G— People (@people) November 20, 2026
Η ανακοίνωση για τον νέο πράκτορα 007 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μέσα από ένα teaser διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ταινίας Τζέιμς Μποντ στο Instagram.
Στην πρώτη του δήλωση μέσω δελτίου Τύπου ο Πάτινσον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν: «Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον 007 είναι η τιμή της ζωής μου», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντενί, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στην Amazon MGM Studios για την εμπιστοσύνη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».
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