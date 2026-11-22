, με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υποδυθεί το θρυλικό «Bond girl», ωστόσο το γεγονός πως δεν υπάρχει προηγούμενο για ζευγάρι συζύγων ή συντρόφων στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστεί στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν αποκλείεται, όμως, το ενδεχόμενο να παίξει έναν μικρότερο.

Άνια Τέιλορ Τζόι

Παρά το γεγονός πως δεν ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών, η παρουσιάστριαθεωρείται επίσης ενδιαφέρουσα υποψήφια, μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο ριάλιτι «Celebrity Traitors»., η οποία συνεργάστηκε με τον Πάτινσον στο «Dune: Part Three», όπως και η Ζεντάγια, βρίσκεται επίσης στη λίστα, με την ίδια να έχει δηλώσει πως θα ήθελε να παίξει σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδυθεί μία εχθρό του 007. Όπως υποστήριξε η δημοσιογράφος Κατρίνα Ρόουζ: «Καλύπτει αρκετά από τα κριτήρια, εφόσον αναζητούν κάποια εμπορικά ισχυρή. Θα μπορούσα απόλυτα να τη φανταστώ ως μια γυναίκα του Μποντ που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι η κακοποιός, κάποια που ο Μποντ πιστεύει ότι είναι με το μέρος του, ενώ στην πραγματικότητα τον χειραγωγεί σε όλη τη διάρκεια».«Θα το έκανα με χαρά» είπε και η Τζέμα Τσαν στο Variety, σημειώνοντας πως είναι «κολακευμένη» από τις εικασίες των θαυμαστών ότι θα μπορούσε το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, ενώ η λίστα με τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη νέα πρωταγωνίστρια συμπληρώνεται με τις: Σίρσα Ρόναν, Μάργκαρετ Κουάλι, Μαρίζα Άμπελα, Έμιλι Μπλαντ, Λίλι Τζέιμς, Τσέις Ινφινίτι, Ίντε Ναβαρέτε, Σιμόν Άσλεϊ, Ντεβά Κασέλ και Αμπίκα Μοντ.