Ποιο θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ: Ζεντάγια, Χάντερ Σέιφερ, Σίντνεϊ Σούινι, Σούκι Γουότερχαουζ οι πρώτες στη λίστα
Ποιο θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ: Ζεντάγια, Χάντερ Σέιφερ, Σίντνεϊ Σούινι, Σούκι Γουότερχαουζ οι πρώτες στη λίστα
Καμία ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη πως διεκδικεί τον ρόλο, ωστόσο η... παρέλαση για το ποια θα βρεθεί στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον έχει ήδη ξεκινήσει
Έπειτα από μήνες αναμονής, το όνομα του νέου Τζέιμς Μποντ έχει πλέον αποκαλυφθεί. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα φορέσει το κοστούμι του πράκτορα και αυτό που περιμένουν πλέον οι θαυμαστές του franchise είναι να μάθουν ποιο θα είναι το επόμενο «κορίτσι του 007».
Αγνωστό παραμένει εάν οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για ένα «μεγάλο όνομα» για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν επιθυμία τους είναι να αναδείξουν μια λιγότερο γνωστή ηθοποιό δίνοντας την ευκαιρία αυτή σε εκείνη. Σύμφωνα, ωστόσο με την κριτικό κινηματογράφου Λαρούσκα Ιβάν Ζάντεχ, βασικό κριτήριο για να επιλεγεί είναι «η πολύ ισχυρή της ταυτότητα», ενώ συμπλρώνει πως θα πρέπει να είναι «κάποια ξεχωριστή, σέξι και περίπλοκη».
Παρ' όλο που καμία ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα πως διεκδικεί τον ρόλο, όπως αναφέρει το BBC, στις συζητήσεις των παραγωγών υπάρχουν ονόματα άλλα πιο ψηλά στη λίστα, ενώ κάποια βρίσκονται πιο χαμηλά στην κατάταξη.
Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τη Ζεντάγια ως το όνομα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, με την ηθοποιό να έχει συνεργαστεί με τον Πάτινσον στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς και στην ταινία «Dune: Part Three». Η δημοσιογράφος Κατρίνα Ρόουζ επισημαίνει πως «είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ» και αποτελεί μία σίγουρη επιλογή.
Τις ίδιες πιθανότητες φέρεται, ωστόσο, πως έχουν και οι συμπρωταγωνίστριέςς της στη σειρά «Euphoria», Χάντερ Σέιφερ -η οποία προτάθηκε για τον ρόλο και από το Variety- και Σίντνεϊ Σουίνι. Η δρα Λουέλα Τσάπμαν, ιστορικός κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, τόνισε μάλιστα στο BBC πως η τελευταία «έχει σεξαπίλ και την ικανότητα να αναλαμβάνει και πιο απαιτητικούς ρόλους», γεγονός που θεωρεί πως αποτελεί πλεονέκτημα.
Ένα όνομα έκπληξη για τους θεατές είναι εκείνο της συντρόφους του Ρόμπερτ Πάτινσον, Σούκι Γουότερχαουζ, με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υποδυθεί το θρυλικό «Bond girl», ωστόσο το γεγονός πως δεν υπάρχει προηγούμενο για ζευγάρι συζύγων ή συντρόφων στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστεί στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν αποκλείεται, όμως, το ενδεχόμενο να παίξει έναν μικρότερο.
Η πρωταγωνίστρια του «The Queen's Gambit», Άνια Τέιλορ Τζόι, παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγάλα ονόματα για το οποίοι οι παραγωγοί θα έδειχναν ενδιαφέρον, όπως και η Τζόντι Κόμερ του «Killing Eve».
Αγνωστό παραμένει εάν οι παραγωγοί ενδιαφέρονται για ένα «μεγάλο όνομα» για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο ή αν επιθυμία τους είναι να αναδείξουν μια λιγότερο γνωστή ηθοποιό δίνοντας την ευκαιρία αυτή σε εκείνη. Σύμφωνα, ωστόσο με την κριτικό κινηματογράφου Λαρούσκα Ιβάν Ζάντεχ, βασικό κριτήριο για να επιλεγεί είναι «η πολύ ισχυρή της ταυτότητα», ενώ συμπλρώνει πως θα πρέπει να είναι «κάποια ξεχωριστή, σέξι και περίπλοκη».
Παρ' όλο που καμία ηθοποιός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα πως διεκδικεί τον ρόλο, όπως αναφέρει το BBC, στις συζητήσεις των παραγωγών υπάρχουν ονόματα άλλα πιο ψηλά στη λίστα, ενώ κάποια βρίσκονται πιο χαμηλά στην κατάταξη.
Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τη Ζεντάγια ως το όνομα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, με την ηθοποιό να έχει συνεργαστεί με τον Πάτινσον στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς και στην ταινία «Dune: Part Three». Η δημοσιογράφος Κατρίνα Ρόουζ επισημαίνει πως «είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ» και αποτελεί μία σίγουρη επιλογή.
Τις ίδιες πιθανότητες φέρεται, ωστόσο, πως έχουν και οι συμπρωταγωνίστριέςς της στη σειρά «Euphoria», Χάντερ Σέιφερ -η οποία προτάθηκε για τον ρόλο και από το Variety- και Σίντνεϊ Σουίνι. Η δρα Λουέλα Τσάπμαν, ιστορικός κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, τόνισε μάλιστα στο BBC πως η τελευταία «έχει σεξαπίλ και την ικανότητα να αναλαμβάνει και πιο απαιτητικούς ρόλους», γεγονός που θεωρεί πως αποτελεί πλεονέκτημα.
Ένα όνομα έκπληξη για τους θεατές είναι εκείνο της συντρόφους του Ρόμπερτ Πάτινσον, Σούκι Γουότερχαουζ, με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να υποδυθεί το θρυλικό «Bond girl», ωστόσο το γεγονός πως δεν υπάρχει προηγούμενο για ζευγάρι συζύγων ή συντρόφων στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστεί στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν αποκλείεται, όμως, το ενδεχόμενο να παίξει έναν μικρότερο.
Η πρωταγωνίστρια του «The Queen's Gambit», Άνια Τέιλορ Τζόι, παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγάλα ονόματα για το οποίοι οι παραγωγοί θα έδειχναν ενδιαφέρον, όπως και η Τζόντι Κόμερ του «Killing Eve».
Παρά το γεγονός πως δεν ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών, η παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα θεωρείται επίσης ενδιαφέρουσα υποψήφια, μετά την εντυπωσιακή της πορεία στο ριάλιτι «Celebrity Traitors».
Η Φλόρενς Πιου, η οποία συνεργάστηκε με τον Πάτινσον στο «Dune: Part Three», όπως και η Ζεντάγια, βρίσκεται επίσης στη λίστα, με την ίδια να έχει δηλώσει πως θα ήθελε να παίξει σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδυθεί μία εχθρό του 007. Όπως υποστήριξε η δημοσιογράφος Κατρίνα Ρόουζ: «Καλύπτει αρκετά από τα κριτήρια, εφόσον αναζητούν κάποια εμπορικά ισχυρή. Θα μπορούσα απόλυτα να τη φανταστώ ως μια γυναίκα του Μποντ που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι η κακοποιός, κάποια που ο Μποντ πιστεύει ότι είναι με το μέρος του, ενώ στην πραγματικότητα τον χειραγωγεί σε όλη τη διάρκεια».
«Θα το έκανα με χαρά» είπε και η Τζέμα Τσαν στο Variety, σημειώνοντας πως είναι «κολακευμένη» από τις εικασίες των θαυμαστών ότι θα μπορούσε το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, ενώ η λίστα με τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τη νέα πρωταγωνίστρια συμπληρώνεται με τις: Σίρσα Ρόναν, Μάργκαρετ Κουάλι, Μαρίζα Άμπελα, Έμιλι Μπλαντ, Λίλι Τζέιμς, Τσέις Ινφινίτι, Ίντε Ναβαρέτε, Σιμόν Άσλεϊ, Ντεβά Κασέλ και Αμπίκα Μοντ.
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