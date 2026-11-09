Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι: Μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα, γράφει
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Ναταλία Δραγούμη Καλοκαίρι

Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι: Μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα, γράφει

Η ηθοποιός ανάρτησε μια φωτογραφία της με μαγιό από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι: Μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα, γράφει
15 ΣΧΟΛΙΑ
Το καλοκαίρι φαίνεται πως αναπόλησε η Ναταλία Δραγούμη, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία της με μαγιό. Η ηθοποιός θυμήθηκε τις διακοπές της και μοιράστηκε τη νοσταλγία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αφού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram μια ένα στιγμιότυπο με την ίδια να ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι, με φόντο μια πισίνα, σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι σπιτιού, μου ήρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα καλοκαιριού…».

Η ανάρτηση της Ναταλίας Δραγούμη

15 ΣΧΟΛΙΑ

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