Ναταλία Δραγούμη: Η ομορφιά μού άνοιξε πολλές πόρτες, ήταν άσσος στο μανίκι μου η εξωτερική μου εμφάνιση και το επώνυμό μου
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Ναταλία Δραγούμη Ομορφιά εμφάνιση

Ναταλία Δραγούμη: Η ομορφιά μού άνοιξε πολλές πόρτες, ήταν άσσος στο μανίκι μου η εξωτερική μου εμφάνιση και το επώνυμό μου

Δεν στηρίχτηκα σε αυτό, ήταν σαν ένα διαβατήριο, διευκρίνισε η ηθοποιός

Ναταλία Δραγούμη: Η ομορφιά μού άνοιξε πολλές πόρτες, ήταν άσσος στο μανίκι μου η εξωτερική μου εμφάνιση και το επώνυμό μου
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Τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στο ξεκίνημα της επαγγελματικής της πορείας η εξωτερική της εμφάνιση και το επώνυμό της αναγνώρισε η Ναταλία Δραγούμη. Η ηθοποιός χαρακτήρισε αυτόν τον συνδυασμό «έναν άσσο στο μανίκι» της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η μετέπειτα εξέλιξή της βασίστηκε αποκλειστικά στη σκληρή δουλειά, τη σοβαρότητα και την αφοσίωση.

Η Ναταλία Δραγούμη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, και τόνισε πως η εξωτερική της εμφάνιση και το επώνυμό της αποτέλεσαν σημαντικά εφόδια στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής. Παρόλα αυτά, δεν στηρίχτηκε αποκλειστικά σε αυτά για να εξελιχθεί.

Όπως είπε:  «Η ομορφιά μου άνοιξε πολλές πόρτες. Ήταν πολύ σημαντικό στο ξεκίνημά μου, ο συνδυασμός της εξωτερικής εμφάνισης με το ονοματεπώνυμό μου. Ήταν ένας άσσος στο μανίκι μου και το καταλάβαινα. Όπως καταλάβαινα και πόσο πολύ εκτιμούσαν τον πατέρα μου, αλλά μετά εγώ έκανα πάρα πολλή δουλειά για να πάω παρακάτω. Δεν στηρίχτηκα σε αυτό, ήταν σαν ένα διαβατήριο. Έχω κάνει τεράστια εξέλιξη, με πολύ δουλειά, σοβαρότητα και αφοσίωση και τώρα μπορώ να είμαι και το ανέμελο κορίτσι».

Δείτε το βίντεο 


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