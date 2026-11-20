Κρις Χέμσγουορθ: Δεκαεξάχρονος συνελήφθη για τη διάρρηξη στην έπαυλή του
Κρις Χέμσγουορθ: Δεκαεξάχρονος συνελήφθη για τη διάρρηξη στην έπαυλή του
Τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο ακίνητο του ηθοποιού, ενώ ήταν μέσα η σύζυγός του και έκλεψαν τρία αυτοκίνητα
Ένας 16χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για τη διάρρηξη στην πολυτελή έπαυλη του Κρις Χέμσγουορθ στην Αυστραλία, από την οποία εκλάπησαν τρία αυτοκίνητα, ενώ ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Έλσα Πατάκι, βρίσκονταν στο σπίτι.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τέσσερις κουκουλοφόροι, δύο από τους οποίους ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, εισέβαλαν στην ιδιοκτησία στις 11 Νοεμβρίου, με την Πατάκι να ξυπνά από τα γαβγίσματα των σκύλων, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί τη διάρρηξη.
Όπως αναφέρει το 9News, ο ανήλικος συνελήφθη και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για παράνομη είσοδο σε περιφραγμένη ιδιοκτησία χωρίς νόμιμη αιτία, καθώς και για διακεκριμένη είσοδο σε κατοικία με σκοπό την κλοπή περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 60.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 40.000 δολάρια ΗΠΑ), σε συνεργασία με άλλα άτομα.
Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη διάρρηξη με πρόθεση τέλεσης αδικήματος χωρίς να πραγματοποιηθεί κλοπή, απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου με σκοπό τη διάπραξη σοβαρού αδικήματος, οπλοφορία με εγκληματική πρόθεση, αφαίρεση και οδήγηση οχήματος χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, καθώς και πρόκληση υλικών ζημιών αξίας μικρότερης των 2.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 1.333 δολάρια ΗΠΑ).
Σύμφωνα με το News.com.au, η 50χρονη σύζυγος του ηθοποιού βρισκόταν στην οικογενειακή έπαυλη στο Μπρόκεν Χεντ στις 11 Νοεμβρίου, όταν ξύπνησε από τα έντονα γαβγίσματα των σκύλων.
Η επίσης ηθοποιός επέστρεψε για ύπνο, χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Αργότερα, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τρία αυτοκίνητα είχαν εξαφανιστεί από την ιδιοκτησία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, τέσσερα άτομα μπήκαν στο γκαράζ ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στο σπίτι και αφαίρεσαν τρία οχήματα: ένα BYD, ένα Ram και ένα Raptor.
Όπως μετέδωσε το 9News, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε τέσσερις άνδρες με κουκούλες που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, δύο από τους οποίους κρατούσαν μαχαίρια.
Οι δράστες σκαρφάλωσαν στον μπροστινό φράχτη της ιδιοκτησίας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το γκαράζ, όπου εντόπισαν τα τρία αυτοκίνητα. Τα οχήματα βρέθηκαν αργότερα στις περιοχές Κοράκι, Ταμπουλάμ και Λένοξ Χεντ και κατασχέθηκαν από την αστυνομία, προκειμένου να υποβληθούν σε εγκληματολογική εξέταση.
Ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση, καθώς το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση απορρίφθηκε. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τέσσερις κουκουλοφόροι, δύο από τους οποίους ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, εισέβαλαν στην ιδιοκτησία στις 11 Νοεμβρίου, με την Πατάκι να ξυπνά από τα γαβγίσματα των σκύλων, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί τη διάρρηξη.
Όπως αναφέρει το 9News, ο ανήλικος συνελήφθη και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για παράνομη είσοδο σε περιφραγμένη ιδιοκτησία χωρίς νόμιμη αιτία, καθώς και για διακεκριμένη είσοδο σε κατοικία με σκοπό την κλοπή περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 60.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 40.000 δολάρια ΗΠΑ), σε συνεργασία με άλλα άτομα.
Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη διάρρηξη με πρόθεση τέλεσης αδικήματος χωρίς να πραγματοποιηθεί κλοπή, απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου με σκοπό τη διάπραξη σοβαρού αδικήματος, οπλοφορία με εγκληματική πρόθεση, αφαίρεση και οδήγηση οχήματος χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, καθώς και πρόκληση υλικών ζημιών αξίας μικρότερης των 2.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 1.333 δολάρια ΗΠΑ).
Teen, 16, arrested over alleged break-in at Chris Hemsworth’s Australian home https://t.co/vy3JM4xhTF pic.twitter.com/Idd185bcbx— Page Six (@PageSix) November 20, 2026
Η επίσης ηθοποιός επέστρεψε για ύπνο, χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Αργότερα, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τρία αυτοκίνητα είχαν εξαφανιστεί από την ιδιοκτησία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, τέσσερα άτομα μπήκαν στο γκαράζ ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στο σπίτι και αφαίρεσαν τρία οχήματα: ένα BYD, ένα Ram και ένα Raptor.
Όπως μετέδωσε το 9News, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε τέσσερις άνδρες με κουκούλες που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, δύο από τους οποίους κρατούσαν μαχαίρια.
Οι δράστες σκαρφάλωσαν στον μπροστινό φράχτη της ιδιοκτησίας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το γκαράζ, όπου εντόπισαν τα τρία αυτοκίνητα. Τα οχήματα βρέθηκαν αργότερα στις περιοχές Κοράκι, Ταμπουλάμ και Λένοξ Χεντ και κατασχέθηκαν από την αστυνομία, προκειμένου να υποβληθούν σε εγκληματολογική εξέταση.
Ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση, καθώς το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση απορρίφθηκε. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.
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