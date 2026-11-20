Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Αίγυπτος ενισχύουμε την οικονομική μας συνεργασία, την σταθερότητα και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αχμέτ Κουτσούκ και χαιρέτισε την ξεκάθαρη στάση της Αιγύπτου απέναντι στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε άκυρο και παράνομο

