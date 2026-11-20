Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, καθυστερήσεις προς Πειραιά
Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, καθυστερήσεις προς Πειραιά
Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Πού εντοπίζονται τα προβλήματα
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους της Αττικής.
Στην κάθοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνουν μέχρι το ύψος του Αιγάλεω. Την ίδια ώρα λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην άνοδο προς Λαμία όπου τα προβλήματα ξεκινούν από την Καλλιθέα και φτάνουν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη είναι κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου με τα προβλήματα να ξεκινούν από το κέντρο της Αθήνας και να φτάνουν μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου.
Δείτε live την κίνηση
Προβλήματα και καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα καθόδου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στις οδούς Σταδίου και Βασιλίσσης Αμαλίας.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να υπολογίζουν περισσότερα από 30 λεπτά επιπλέον για τη διαδρομή από την Κάντζα έως τη Μεταμόρφωση, στην έξοδο προς Λαμία.
Ειδικότερα, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Πειραιά.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο Πεντέλης, ενώ επιπλέον 10 έως 15 λεπτά απαιτούνται στην έξοδο προς Λαμία.
Τέλος, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Καρέα, στην Περιφερειακή Υμηττού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους της Αττικής.
Στην κάθοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνουν μέχρι το ύψος του Αιγάλεω. Την ίδια ώρα λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην άνοδο προς Λαμία όπου τα προβλήματα ξεκινούν από την Καλλιθέα και φτάνουν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη είναι κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου με τα προβλήματα να ξεκινούν από το κέντρο της Αθήνας και να φτάνουν μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου.
Δείτε live την κίνηση
Προβλήματα και καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα καθόδου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στις οδούς Σταδίου και Βασιλίσσης Αμαλίας.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να υπολογίζουν περισσότερα από 30 λεπτά επιπλέον για τη διαδρομή από την Κάντζα έως τη Μεταμόρφωση, στην έξοδο προς Λαμία.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Ειδικότερα, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο προς Πειραιά.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο Πεντέλης, ενώ επιπλέον 10 έως 15 λεπτά απαιτούνται στην έξοδο προς Λαμία.
Τέλος, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς Καρέα, στην Περιφερειακή Υμηττού.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 20, 2026
Άνω των 30΄από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία),
10΄-15' στην έξοδο για Πειραιά.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/Mi9V8Qmoyt
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα