Κρις Χέμσγουορθ: Διαρρήκτες έκλεψαν τρία αυτοκίνητα από το σπίτι του
Κρις Χέμσγουορθ: Διαρρήκτες έκλεψαν τρία αυτοκίνητα από το σπίτι του
Η σύζυγος του ηθοποιού, Έλσα Πατάκι, φέρεται να εντόπισε τους υπόπτους από τις κάμερες ασφαλείας - Και τα τρία οχήματα εντοπίστηκαν αργότερα
Τρία αυτοκίνητα εκλάπησαν από το σπίτι του Κρις Χέμσγουορθ στην Αυστραλία, με τις έρευνες της αστυνομίας για τη διάρρηξη να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις Αρχές, αστυνομικοί έσπευσαν σε ιδιοκτησία στην περιοχή Μπρόκεν Χεντ γύρω στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, έπειτα από καταγγελία ότι τέσσερις άγνωστοι είχαν εισέλθει στον χώρο και είχαν κλέψει τρία αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει το 7News, πρόκειται για ένα BYD, ένα Ram και ένα Raptor ute.
Η σύζυγος του ηθοποιού, Έλσα Πατάκι, είχε ξυπνήσει περίπου στις 2 τα ξημερώματα, επειδή άκουσε τα σκυλιά να γαβγίζουν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν εντόπισε κάποια ύποπτη κίνηση και δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Ώρες αργότερα φέρεται πως εντόπισε τους διαρρήκτες από τις κάμερες ασφαλείας και έπειτα το ζευγάρι επικοινώνησε με την αστυνομία. Οι ύποπτοι είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ δύο από αυτούς φέρεται να κρατούσαν μαχαίρια.
Οι Αρχές, όπως σημειώνεται, ανέφεραν ότι δύο από τα οχήματα εντοπίστηκαν αργότερα στο Κοράκι και το Ταμπουλάμ, ενώ το τρίτο βρέθηκε μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 12 Νοεμρίου, στο Λένοξ Χεντ. Και τα τρία αυτοκίνητα κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με τις Αρχές, αστυνομικοί έσπευσαν σε ιδιοκτησία στην περιοχή Μπρόκεν Χεντ γύρω στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, έπειτα από καταγγελία ότι τέσσερις άγνωστοι είχαν εισέλθει στον χώρο και είχαν κλέψει τρία αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει το 7News, πρόκειται για ένα BYD, ένα Ram και ένα Raptor ute.
Η σύζυγος του ηθοποιού, Έλσα Πατάκι, είχε ξυπνήσει περίπου στις 2 τα ξημερώματα, επειδή άκουσε τα σκυλιά να γαβγίζουν, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν εντόπισε κάποια ύποπτη κίνηση και δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Ώρες αργότερα φέρεται πως εντόπισε τους διαρρήκτες από τις κάμερες ασφαλείας και έπειτα το ζευγάρι επικοινώνησε με την αστυνομία. Οι ύποπτοι είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ δύο από αυτούς φέρεται να κρατούσαν μαχαίρια.
😳 Chris Hemsworth had 3 cars stolen after home break-in.— TMZ (@TMZ) November 12, 2026
Exclusive details: https://t.co/giT6rLSUwg pic.twitter.com/giy3sr87p1
Οι Αρχές, όπως σημειώνεται, ανέφεραν ότι δύο από τα οχήματα εντοπίστηκαν αργότερα στο Κοράκι και το Ταμπουλάμ, ενώ το τρίτο βρέθηκε μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 12 Νοεμρίου, στο Λένοξ Χεντ. Και τα τρία αυτοκίνητα κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της έρευνας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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