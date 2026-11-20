Η Λούσι Μπόμον σε δημόσια παρέμβασή της εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Grand Theft Auto, υποστηρίζοντας ότι έχει καλλιεργήσει επί χρόνια προβληματικές αντιλήψεις γύρω από τη βία και τη μεταχείριση των γυναικών





Συγκεκριμένα, η 43χρονη ηθοποιός και κωμικός, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι ήταν μία από τις ανθρώπους που παρείχαν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις







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«Δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό να μπορείς να δολοφονείς εργαζόμενες στο σεξ» Στην ανάρτησή της, η Μπομόν αναφέρθηκε ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι γυναίκες στις προηγούμενες εκδόσεις του Grand Theft Auto, όπου οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να ασκούν βία εναντίον γυναικείων χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στο σεξ.



«Το γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι άλλαξε πορεία δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό τόσα χρόνια να υπάρχει η δυνατότητα να δολοφονούνται εργαζόμενες στο σεξ», σημείωσε.



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«Μπορεί, παρακαλώ, η βρετανική εταιρεία Rockstar να χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για αγόρια που έχουν μισογυνιστικές αντιλήψεις;», έγραψε.



Η αναφορά της αφορά το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί μέρος των τεράστιων εσόδων του δημοφιλούς παιχνιδιού για την εκπαίδευση των νέων σε ζητήματα σεβασμού προς τις γυναίκες και αντιμετώπισης των σεξιστικών στερεοτύπων.



Το GTA 6 αλλάζει τους κανόνες και προκαλεί αντιδράσεις Η παρέμβαση της Μπομόν έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, στις 19 Νοεμβρίου 2026, που έβαλε τέλος σε μια αναμονή 13 ετών από την προηγούμενη βασική έκδοση της σειράς.



Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δημόσια παρέμβαση της Βρετανίδας κωμικού Λούσι Μπομόν, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Grand Theft Auto (GTA), με αφορμή την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6, υποστηρίζοντας ότι η δημοφιλής σειρά βιντεοπαιχνιδιών έχει καλλιεργήσει επί χρόνια προβληματικές αντιλήψεις γύρω από τη βία και τη μεταχείριση των γυναικών. «Όλοι οι βιαστές που παίζουν βιντεοπαιχνίδια παίζουν... Grand Theft Auto», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Συγκεκριμένα, η 43χρονη ηθοποιός και κωμικός, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι ήταν μία από τις ανθρώπους που παρείχαν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του Βρετανού παρουσιαστή και συγγραφέα Ντέιβιντ Γουάλιαμς για σεξουαλική παρενόχληση ακόμη και ανήλικων κοριτσιών, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram.«Δεν είναι όλοι όσοι παίζουν βιντεοπαιχνίδια βιαστές, αλλά όλοι οι βιαστές που παίζουν βιντεοπαιχνίδια παίζουν... Grand Theft Auto», έγραψε χαρακτηριστικά, διατυπώνοντας έναν γενικευτικό ισχυρισμό που δεν συνοδεύτηκε από επιστημονικά στοιχεία, όπως αναφέρει η Daily Mail Η Μπομόν δεν περιορίστηκε στην κριτική της για το περιεχόμενο του παιχνιδιού, αλλά κάλεσε τη δημιουργό εταιρεία Rockstar Games να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του μισογυνισμού μεταξύ των νέων.Στην ανάρτησή της, η Μπομόν αναφέρθηκε ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι γυναίκες στις προηγούμενες εκδόσεις του Grand Theft Auto, όπου οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να ασκούν βία εναντίον γυναικείων χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στο σεξ.«Το γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι άλλαξε πορεία δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό τόσα χρόνια να υπάρχει η δυνατότητα να δολοφονούνται εργαζόμενες στο σεξ», σημείωσε.Στη συνέχεια, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τη Rockstar Games, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες σειρές στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.«Μπορεί, παρακαλώ, η βρετανική εταιρεία Rockstar να χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για αγόρια που έχουν μισογυνιστικές αντιλήψεις;», έγραψε.Η αναφορά της αφορά το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί μέρος των τεράστιων εσόδων του δημοφιλούς παιχνιδιού για την εκπαίδευση των νέων σε ζητήματα σεβασμού προς τις γυναίκες και αντιμετώπισης των σεξιστικών στερεοτύπων.Η παρέμβαση της Μπομόν έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, στις 19 Νοεμβρίου 2026, που έβαλε τέλος σε μια αναμονή 13 ετών από την προηγούμενη βασική έκδοση της σειράς.

Στη Βρετανία, χιλιάδες εργαζόμενοι πήραν άδεια από τη δουλειά τους προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο στο νέο παιχνίδι, η άφιξη του οποίου εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας.



Από το 1997, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος τίτλος, το Grand Theft Auto έχει συνδεθεί με την απεικόνιση εγκληματικών δραστηριοτήτων, δολοφονιών, ναρκωτικών, σεξουαλικών σχέσεων και ακραίας βίας.



Ωστόσο, η έκτη έκδοση φαίνεται να διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία από τους προκατόχους της, επιχειρώντας να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και στις συνέπειες των επιλογών των παικτών.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τις πρώτες αντιδράσεις χρηστών, το GTA 6 περιορίζει ορισμένες συμπεριφορές που ήταν διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις, όπως οι σεξουαλικές επαφές με εργαζόμενες στο σεξ και η απιστία απέναντι στον σύντροφο του χαρακτήρα.



Παράλληλα, παρουσιάζεται να επιβραβεύει πιο «έντιμες» συμπεριφορές, ενώ η αδικαιολόγητη βία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο του παίκτη.



Οι αλλαγές αυτές, πάντως, έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια μέρους των παραδοσιακών οπαδών της σειράς, που θεωρούν ότι το παιχνίδι απομακρύνεται από τον προκλητικό και χωρίς περιορισμούς χαρακτήρα του.



Οι αντιδράσεις για τη «φεμινιστική» στροφή του παιχνιδιού Στο επίκεντρο του GTA 6 βρίσκονται δύο πρωταγωνιστές, ο Τζέισον Ντιβάλ και η Λουσία Καμίνος, ένα ζευγάρι εγκληματιών που παραπέμπει στους διαβόητους Μπόνι και Κλάιντ.



Η Λουσία αποτελεί την πρώτη γυναίκα με τόσο κεντρικό και πλήρως ανεπτυγμένο ρόλο σε βασική ιστορία της σειράς.



Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των ερωτικών σχέσεων, έχει οδηγήσει ορισμένους παίκτες να κάνουν λόγο για μια «φεμινιστική» αναμόρφωση του Grand Theft Auto, επηρεασμένη από το κίνημα #MeToo.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επικρίσεις δεν άργησαν να εμφανιστούν.



Ένας χρήστης κατηγόρησε το GTA 6 ότι «πρόδωσε τις ρίζες του», ενώ άλλος περιέγραψε τις αλλαγές ως «τελετουργικό ταπείνωσης για όλους τους άνδρες gamers».



Ένας τρίτος σχολίασε: «Πέρασαν οι εποχές των προκλητικών, αυθεντικά ανδρικών παιχνιδιών GTA. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα πρόκειται για μια γιορτή της woke κουλτούρας».



Ακόμη πιο επικριτικός εμφανίστηκε άλλος παίκτης, ο οποίος υποστήριξε ότι το σενάριο «είναι σίγουρα γραμμένο από μια γυναίκα που δεν έχει ιδέα πώς σκέφτεται ή μιλά ένας άνδρας», χαρακτηρίζοντας τον Τζέισον καρικατούρα ανδρικού χαρακτήρα.



Η αύξηση των γυναικών gamers και η απάντηση της Rockstar Η αλλαγή κατεύθυνσης του Grand Theft Auto συνδέεται, σύμφωνα με ακαδημαϊκούς που μελετούν τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, και με τις μεταβολές στη σύνθεση του κοινού.



Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι γυναίκες ενδέχεται να αποτελούν περίπου το 40% των παικτών του GTA 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν στην περίπτωση του GTA 5 το αντίστοιχο ποσοστό υπολογιζόταν περίπου στο 12,5%.



Τα ποσοστά αυτά παρουσιάζονται ως εκτιμήσεις και όχι ως επιβεβαιωμένα στοιχεία της Rockstar.



Η μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στον κόσμο του gaming ενδέχεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι χαρακτήρες, οι ερωτικές σχέσεις και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης μέσα στο παιχνίδι.



Η Rockstar Games, η οποία ιδρύθηκε από Βρετανούς δημιουργούς αλλά πλέον έχει έδρα και αμερικανική ιδιοκτησία, έχει εξηγήσει ότι οι σχεδιαστικές επιλογές αποσκοπούν στη διατήρηση της προσοχής των παικτών στη συναισθηματική και ερωτική σχέση των δύο πρωταγωνιστών.



Ποια είναι η Λούσι Μπομόν και η εμπλοκή της στην υπόθεση Γουάλιαμς Η δημόσια παρέμβαση της Μπομόν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Βρετανίδα κωμικός βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τη συμβολή της στην αποκάλυψη καταγγελιών εναντίον του Ντέιβιντ Γουάλιαμς.



Ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής, κωμικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων κατονομάστηκε σε κοινή δημοσιογραφική έρευνα του Guardian και του ITV News σχετικά με καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, εκμετάλλευση της επαγγελματικής του θέσης και φερόμενη προσέγγιση ανήλικων κοριτσιών.



Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται και ισχυρισμός περί σεξουαλικής επίθεσης εναντίον 15χρονης.



Ο Γουάλιαμς είχε προσφύγει στη βρετανική Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών μέσω δικαστικής εντολής.



Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες σε βάρος του. Κατά τις πληροφορίες που παρατίθενται στο αρχικό δημοσίευμα, δεν του είχαν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες.



Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς του, η Μπομόν αποκάλυψε ότι ήταν μία από τις πηγές που είχαν ενημερώσει τον Guardian για την υπόθεση.

Η δράση της για την προστασία των γυναικών Παρότι έγινε γνωστή στο βρετανικό κοινό μέσα από τις κωμικές εμφανίσεις της και το χαρακτηριστικό, ανέκφραστο χιούμορ της, η Λούσι Μπομόν δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια σε ζητήματα προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών.



Η κωμικός, που έχει συμμετάσχει και στην τηλεοπτική εκπομπή The Celebrity Traitors, είναι υποστηρίκτρια της οργάνωσης Hull Women's Aid, η οποία παρέχει βοήθεια σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν κακοποίηση.



Έχει μιλήσει επίσης δημόσια για δικές της εμπειρίες με κακοποιητικές και εκμεταλλευτικές συμπεριφορές όταν ήταν έφηβη, εξηγώντας ότι τα βιώματα αυτά την έχουν ωθήσει να προσπαθεί να βοηθά άλλους ανθρώπους.



Η νέα τοποθέτησή της για το Grand Theft Auto εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη δημόσια δράση, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για την παρουσία της βίας κατά των γυναικών στα βιντεοπαιχνίδια.



Το κατά πόσο η έκθεση σε βίαιο ψηφιακό περιεχόμενο συνδέεται με πραγματικές πράξεις σεξουαλικής βίας παραμένει σύνθετο επιστημονικό ζήτημα και δεν τεκμηριώνεται από τον γενικευτικό ισχυρισμό της Μπομόν.



Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία του GTA 6 φαίνεται πως δεν αποτελεί μόνο ένα τεράστιο εμπορικό γεγονός, αλλά και αφορμή για μια νέα αντιπαράθεση γύρω από τα όρια της ψηφιακής ψυχαγωγίας, τα στερεότυπα των φύλων και την ευθύνη των εταιρειών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κουλτούρα του gaming.