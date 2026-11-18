Το χρήμα είναι αυτό που μετράει, οπότε ο Άλεκ ήταν πάντα ο βασιλιάς της οικογένειας, είπε ο μικρότερος από τους τρεις αδελφούς του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού





Ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε για τον ανταγωνισμό που υπήρχε ανάμεσά τους, θυμήθηκε την εποχή που διεκδικούσαν παρόμοιους ρόλους και αστειεύτηκε για τη δική του συμμετοχή σε μια ταινία που κέρδισε δύο Όσκαρ.







Στη συνέχεια, με χιουμοριστική διάθεση, φρόντισε να υπενθυμίσει τη δική του κινηματογραφική επιτυχία. «Είμαι ο μόνος που έχει παίξει σε ταινία που κέρδισε δύο Όσκαρ. Πρέπει να τους το τρίψω λίγο στη μούρη. Συγγνώμη», είπε κλείνοντας το μάτι.



Οι τέσσερις αδελφοί Μπάλντουιν και η πορεία τους στο Χόλιγουντ Ο Στίβεν είναι ο μικρότερος από τους τέσσερις αδελφούς Μπάλντουιν. Και οι τέσσερις ακολούθησαν καριέρα στην υποκριτική, με τον Άλεκ να σημειώνει τη μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.







Από την πλευρά του, ο Μπίλι Μπάλντουιν έχει συνδέσει το όνομά του με κινηματογραφικές επιτυχίες όπως «Backdraft», «Sliver» και «Fair Game». Όσο για τον Στίβεν, η ταινία στην οποία αναφέρθηκε με χιούμορ είναι το «The Usual Suspects» του 1995, που απέσπασε δύο βραβεία Όσκαρ: Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Κέβιν Σπέισι και Πρωτότυπου Σεναρίου. Στη συγκεκριμένη ταινία ο Στίβεν Μπάλντουιν υποδύθηκε τον εγκληματία ΜάκΜάνους, χωρίς ωστόσο να λάβει ο ίδιος υποψηφιότητα για Όσκαρ.

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«Όταν δεν ήταν διαθέσιμος ο Άλεκ, τηλεφωνούσαν στον Μπίλι» Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον ιδιότυπο ανταγωνισμό που υπήρχε ανάμεσα στα αδέλφια του, εξηγώντας ότι συνολικά έχουν συμμετάσχει, σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 1.000 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.



Παρότι δεν θυμάται να έχασε κάποιον συγκεκριμένο ρόλο από έναν αδελφό του, παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία οι παραγωγοί του Χόλιγουντ αντιμετώπιζαν τα αδέλφια Μπάλντουιν σχεδόν ως εναλλακτικές επιλογές για τους ίδιους ρόλους.



«Υπήρχαν φορές, κυρίως αργότερα στην καριέρα μας, που ο Άλεκ δεν ήταν διαθέσιμος και έτσι τηλεφωνούσαν στον Μπίλι», εξήγησε. «Απλώς αντικαθιστούσαν έναν Μπάλντουιν με κάποιον άλλον Μπάλντουιν, όποιον μπορούσαν να βρουν. Εγώ ήμουν ο μικρότερος, οπότε τότε δεν μπορούσα να διεκδικήσω τους ρόλους του Άλεκ. Τώρα όμως μπορώ», πρόσθεσε αστειευόμενος.



Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί περισσότερο στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να προτείνει τους αδελφούς του για διάφορους ρόλους.



Μάλιστα, περιέγραψε μια πρόσφατη επαγγελματική συζήτηση στην οποία του ζητήθηκε να βοηθήσει στην επιλογή ηθοποιών για μια παραγωγή. «Έψαχναν τον Πιρς Μπρόσναν για έναν ρόλο, αλλά δεν ήταν σίγουροι αν το πρόγραμμά του θα του επέτρεπε να συμμετάσχει. Και τους είπα: "Γιατί όχι ο Άλεκ;"».



Στίβεν Μπάλντουιν δεν δίστασε να αμφισβητήσει το υποκριτικό ταλέντο του μεγαλύτερου αδελφού του, Άλεκ , παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως είναι ο πιο επιτυχημένος από τους τέσσερις αδελφούς που ακολούθησαν καριέρα στο Χόλιγουντ.Ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε για τον ανταγωνισμό που υπήρχε ανάμεσά τους, θυμήθηκε την εποχή που διεκδικούσαν παρόμοιους ρόλους και αστειεύτηκε για τη δική του συμμετοχή σε μια ταινία που κέρδισε δύο Όσκαρ.Καλεσμένος στο podcast «Still Here Hollywood», ο μικρότερος αδελφός της οικογένειας Μπάλντουιν αναφέρθηκε στις διαφορετικές πορείες που ακολούθησαν ο ίδιος και τα αδέλφια του στην κινηματογραφική βιομηχανία. «Το χρήμα είναι αυτό που μετράει, οπότε ο Άλεκ ήταν πάντα, κατά κάποιον τρόπο, ο βασιλιάς της οικογένειας», είπε για τον 68χρονο αδελφό του, προσθέτοντας αμέσως: «Δεν είναι όμως ο πιο ταλαντούχος».Στη συνέχεια, με χιουμοριστική διάθεση, φρόντισε να υπενθυμίσει τη δική του κινηματογραφική επιτυχία. «Είμαι ο μόνος που έχει παίξει σε ταινία που κέρδισε δύο Όσκαρ. Πρέπει να τους το τρίψω λίγο στη μούρη. Συγγνώμη», είπε κλείνοντας το μάτι.Ο Στίβεν είναι ο μικρότερος από τους τέσσερις αδελφούς Μπάλντουιν. Και οι τέσσερις ακολούθησαν καριέρα στην υποκριτική, με τον Άλεκ να σημειώνει τη μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.Ο Άλεκ Μπάλντουιν έχει προταθεί μία φορά για Όσκαρ και 19 φορές για βραβείο Emmy, έχοντας κερδίσει τρία. Ο Ντάνιελ Μπάλντουιν έγινε γνωστός μέσα από τηλεοπτικές σειρές, όπως «The Sopranos» και «Hawaii Five-O», καθώς και από ταινίες, όπως «Grey Gardens» και «Mulholland Falls».Από την πλευρά του, ο Μπίλι Μπάλντουιν έχει συνδέσει το όνομά του με κινηματογραφικές επιτυχίες όπως «Backdraft», «Sliver» και «Fair Game». Όσο για τον Στίβεν, η ταινία στην οποία αναφέρθηκε με χιούμορ είναι το «The Usual Suspects» του 1995, που απέσπασε δύο βραβεία Όσκαρ: Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Κέβιν Σπέισι και Πρωτότυπου Σεναρίου. Στη συγκεκριμένη ταινία ο Στίβεν Μπάλντουιν υποδύθηκε τον εγκληματία ΜάκΜάνους, χωρίς ωστόσο να λάβει ο ίδιος υποψηφιότητα για Όσκαρ.Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον ιδιότυπο ανταγωνισμό που υπήρχε ανάμεσα στα αδέλφια του, εξηγώντας ότι συνολικά έχουν συμμετάσχει, σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 1.000 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.Παρότι δεν θυμάται να έχασε κάποιον συγκεκριμένο ρόλο από έναν αδελφό του, παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία οι παραγωγοί του Χόλιγουντ αντιμετώπιζαν τα αδέλφια Μπάλντουιν σχεδόν ως εναλλακτικές επιλογές για τους ίδιους ρόλους.«Υπήρχαν φορές, κυρίως αργότερα στην καριέρα μας, που ο Άλεκ δεν ήταν διαθέσιμος και έτσι τηλεφωνούσαν στον Μπίλι», εξήγησε. «Απλώς αντικαθιστούσαν έναν Μπάλντουιν με κάποιον άλλον Μπάλντουιν, όποιον μπορούσαν να βρουν. Εγώ ήμουν ο μικρότερος, οπότε τότε δεν μπορούσα να διεκδικήσω τους ρόλους του Άλεκ. Τώρα όμως μπορώ», πρόσθεσε αστειευόμενος.Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί περισσότερο στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να προτείνει τους αδελφούς του για διάφορους ρόλους.Μάλιστα, περιέγραψε μια πρόσφατη επαγγελματική συζήτηση στην οποία του ζητήθηκε να βοηθήσει στην επιλογή ηθοποιών για μια παραγωγή. «Έψαχναν τον Πιρς Μπρόσναν για έναν ρόλο, αλλά δεν ήταν σίγουροι αν το πρόγραμμά του θα του επέτρεπε να συμμετάσχει. Και τους είπα: "Γιατί όχι ο Άλεκ;"».

Για τον Στίβεν, αυτή η δυνατότητα αλληλοϋποστήριξης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αλλαγή σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. «Τώρα έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπορούμε να προτείνουμε ο ένας τον άλλον μέσα στη βιομηχανία. Παλαιότερα, όμως, ο καθένας μας είχε καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση», σημείωσε.



Η απομάκρυνση από το Χόλιγουντ και η στροφή στη θρησκεία Παρά τις κινηματογραφικές επιτυχίες που γνώρισε τη δεκαετία του 1990, ο Στίβεν Μπάλντουιν επέλεξε λίγο αργότερα να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στον χριστιανισμό. Ο ηθοποιός αφιέρωσε μεγάλο μέρος των επόμενων δεκαετιών σε θρησκευτικές δραστηριότητες και στη διάδοση της πίστης του.



Σε συνέντευξή του στο PEOPLE τον περασμένο Αύγουστο, είχε εξηγήσει ότι πλέον αξιολογεί την επιτυχία με διαφορετικά κριτήρια, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην επίδραση που έχει η δουλειά του στους άλλους ανθρώπους. «Λαμβάνω πολλά προσωπικά μηνύματα από ανθρώπους που μου λένε πόσο τους έχει αγγίξει η δουλειά μου και αυτό είναι το μόνο που μετράει», είχε δηλώσει.



«Είμαι ευτυχισμένος με το σημείο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα, στα 60 μου χρόνια. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος. Και πιστεύω απόλυτα ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη», είχε προσθέσει.