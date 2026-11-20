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Άγριος καβγάς για έναν χαλβά στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, κρατούμενος τραυμάτισε συγκρατούμενό του με νυχοκόπτη
Άγριος καβγάς για έναν χαλβά στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, κρατούμενος τραυμάτισε συγκρατούμενό του με νυχοκόπτη
Ο Κούρδος έφτιαχνε χαλβά για έναν συγκρατούμενό του που πενθούσε, όταν εμφανίστηκε στην κοινόχρηστη κουζίνα ένας Μαροκινός ζητώντας να κάνει τσάι
Ένας χαλβάς που προοριζόταν για έναν κρατούμενο ο οποίος πενθεί τον θάνατο της μητέρας του στάθηκε η αφορμή για επεισόδιο στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός κρατουμένου και τη σύλληψη ενός δεύτερου.
Το περιστατικό την Πέμπτη (19/11), ανάμεσα σε έναν Κούρδο και έναν Μαροκινό κρατούμενο, με αφορμή τη χρήση της κοινόχρηστης κουζίνας των φυλακών. Σύμφωνα με το cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο Κούρδος αποφάσισε να φτιάξει χαλβά για χάρη ενός Τούρκου φίλου και συγκρατουμένου του, ο οποίος βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς πρόσφατα έχασε τη μητέρα του.
Η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στην Τουρκία υπάρχει το έθιμο της παρασκευής και προσφοράς χαλβά σε περιπτώσεις πένθους, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή. Ο Κούρδος πήγε στην κοινόχρηστη κουζίνα και ξεκίνησε την παρασκευή χαλβά, όταν εμφανίστηκε ο Μαροκινός που ήθελε να κάνει τσάι.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μαροκινός ζήτησε από τον Κούρδο να απομακρύνει το σκεύος από την εστία ώστε να χρησιμοποιήσει ο ίδιος το μάτι της κουζίνας. Ο Κούρδος τού εξήγησε ότι δεν μπορούσε να διακόψει τη διαδικασία παρασκευής του χαλβά και του ζήτησε να περιμένει. Η απάντηση, ωστόσο, φαίνεται πως εξόργισε τον Μαροκινό, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έριξε το περιεχόμενο από το σκεύος με το τσάι μέσα στον χαλβά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του άλλου κρατουμένου.
Η κατάσταση ξέφυγε με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Μαροκινός φέρεται να επιτέθηκε στον Κούρδο και να τον καρφώνει στο μάγουλο με έναν νυχοκόπτη. Ο τραυματισμένος κρατούμενος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο Μαροκινός συνελήφθη για την επίθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου.
Το περιστατικό την Πέμπτη (19/11), ανάμεσα σε έναν Κούρδο και έναν Μαροκινό κρατούμενο, με αφορμή τη χρήση της κοινόχρηστης κουζίνας των φυλακών. Σύμφωνα με το cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο Κούρδος αποφάσισε να φτιάξει χαλβά για χάρη ενός Τούρκου φίλου και συγκρατουμένου του, ο οποίος βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς πρόσφατα έχασε τη μητέρα του.
Η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στην Τουρκία υπάρχει το έθιμο της παρασκευής και προσφοράς χαλβά σε περιπτώσεις πένθους, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή. Ο Κούρδος πήγε στην κοινόχρηστη κουζίνα και ξεκίνησε την παρασκευή χαλβά, όταν εμφανίστηκε ο Μαροκινός που ήθελε να κάνει τσάι.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μαροκινός ζήτησε από τον Κούρδο να απομακρύνει το σκεύος από την εστία ώστε να χρησιμοποιήσει ο ίδιος το μάτι της κουζίνας. Ο Κούρδος τού εξήγησε ότι δεν μπορούσε να διακόψει τη διαδικασία παρασκευής του χαλβά και του ζήτησε να περιμένει. Η απάντηση, ωστόσο, φαίνεται πως εξόργισε τον Μαροκινό, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έριξε το περιεχόμενο από το σκεύος με το τσάι μέσα στον χαλβά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του άλλου κρατουμένου.
Η κατάσταση ξέφυγε με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Μαροκινός φέρεται να επιτέθηκε στον Κούρδο και να τον καρφώνει στο μάγουλο με έναν νυχοκόπτη. Ο τραυματισμένος κρατούμενος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο Μαροκινός συνελήφθη για την επίθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου.
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