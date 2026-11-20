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Ορίστηκε το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Ορίστηκε το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Η ΕΠΟ όρισε τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
Έγινε γνωστό από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00 και φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ – Αστέρας Aktor
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00 και φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ – Αστέρας Aktor
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
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