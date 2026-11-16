Φιλ Κόλινς: Η σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με την κόρη του, Λίλι, δείτε φωτογραφία
Φιλ Κόλινς: Η σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με την κόρη του, Λίλι, δείτε φωτογραφία
Ο μουσικός, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, χρησιμοποιούσε μπαστούνι για να περπατήσει
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη του, Λίλι πραγματοποίησε ο Φιλ Κόλινς, ποζάροντας αγκαλιά στο κόκκινο χαλί.
Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο 75χρονος μουσικός έδωσε το «παρών» στην τελετή ένταξης νέων καλλιτεχνών στο Rock & Roll Hall of Fame, στο Λος Άντζελες.
Ο Κόλινς φωτογραφήθηκε στο Peacock Theater έχοντας στο πλευρό του την 37χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris». Ο μουσικός, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, χρησιμοποιούσε μπαστούνι για να περπατήσει και πόζαρε με ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, ενώ η κόρη του εμφανίστηκε με κόκκινο δερμάτινο παντελόνι, γκρι καρό σακάκι και γαλάζιο πουκάμισο με κεντήματα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η παρουσία τους είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο μουσικός τιμήθηκε με την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame για την επιτυχημένη σόλο πορεία του. Είχε προηγηθεί, το 2010, η αντίστοιχη διάκριση ως μέλος των Genesis. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Φιλ Κόλινς εμφανίστηκε στη σκηνή στηριζόμενος σε δύο μπαστούνια και συγκινήθηκε μέχρι δακρύων από τη θερμή υποδοχή του κοινού.
Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι χρειάζεται φροντίδα από νοσηλευτή σε 24ωρη βάση, έπειτα από μια σειρά προβλημάτων υγείας. Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο, στο podcast «Eras» του BBC, είχε περιγράψει τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, αποκαλύπτοντας: «Έχω έναν νοσηλευτή που μένει μαζί μου όλο το 24ωρο, για να διασφαλίζει ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει».
Ο μουσικός έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο, ενώ υπέστη βλάβη στα νεύρα μετά από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, γεγονός που επηρέασε την ικανότητά του να παίζει ντραμς. Παράλληλα, αντιμετώπισε προβλήματα στα νεφρά, διαβήτη τύπου 2 και επιπλοκές έπειτα από τη μόλυνσή του από κορονοϊό, όταν νοσηλευόταν.
Σε νεότερη συνέντευξή του στους New York Times, που δημοσιεύτηκε στις 8 Νοεμβρίου, ο Κόλινς παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ στις ζωντανές εμφανίσεις. «Δεν είμαι σε φυσική κατάσταση για να ανέβω στη σκηνή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ο 75χρονος μουσικός έδωσε το «παρών» στην τελετή ένταξης νέων καλλιτεχνών στο Rock & Roll Hall of Fame, στο Λος Άντζελες.
Ο Κόλινς φωτογραφήθηκε στο Peacock Theater έχοντας στο πλευρό του την 37χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris». Ο μουσικός, που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, χρησιμοποιούσε μπαστούνι για να περπατήσει και πόζαρε με ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο, ενώ η κόρη του εμφανίστηκε με κόκκινο δερμάτινο παντελόνι, γκρι καρό σακάκι και γαλάζιο πουκάμισο με κεντήματα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η παρουσία τους είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο μουσικός τιμήθηκε με την ένταξή του στο Rock & Roll Hall of Fame για την επιτυχημένη σόλο πορεία του. Είχε προηγηθεί, το 2010, η αντίστοιχη διάκριση ως μέλος των Genesis. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Φιλ Κόλινς εμφανίστηκε στη σκηνή στηριζόμενος σε δύο μπαστούνια και συγκινήθηκε μέχρι δακρύων από τη θερμή υποδοχή του κοινού.
Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι χρειάζεται φροντίδα από νοσηλευτή σε 24ωρη βάση, έπειτα από μια σειρά προβλημάτων υγείας. Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο, στο podcast «Eras» του BBC, είχε περιγράψει τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, αποκαλύπτοντας: «Έχω έναν νοσηλευτή που μένει μαζί μου όλο το 24ωρο, για να διασφαλίζει ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει».
Ο μουσικός έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο, ενώ υπέστη βλάβη στα νεύρα μετά από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, γεγονός που επηρέασε την ικανότητά του να παίζει ντραμς. Παράλληλα, αντιμετώπισε προβλήματα στα νεφρά, διαβήτη τύπου 2 και επιπλοκές έπειτα από τη μόλυνσή του από κορονοϊό, όταν νοσηλευόταν.
Σε νεότερη συνέντευξή του στους New York Times, που δημοσιεύτηκε στις 8 Νοεμβρίου, ο Κόλινς παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ στις ζωντανές εμφανίσεις. «Δεν είμαι σε φυσική κατάσταση για να ανέβω στη σκηνή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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