Ευρυδίκη





Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο, αναφέροντας ότι επέστρεφε από τη δουλειά της ένα χειμωνιάτικο βράδυ, όταν ένα άλλο όχημα μπήκε στον δρόμο της από στενό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φρενάρει απότομα.



Όπως είπε: «Επέστρεφα μετά από δουλειά, ήταν χειμώνας, Ιανουάριος, είχε παγετό στον δρόμο και κάποιος μπήκε από ένα στενό, μου έκοψε το δρόμο και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω φρένο και εντάξει, τα υπόλοιπα… Εγώ δεν είχα πει, ήμουν μετά από δουλειά, γενικά δεν πίνω».