Ευρυδίκη για το τροχαίο που είχε πριν από χρόνια: Κινδύνεψε η ζωή μου τότε, έκανα τη σκέψη ότι τώρα πεθαίνω
Ευρυδίκη για το τροχαίο που είχε πριν από χρόνια: Κινδύνεψε η ζωή μου τότε, έκανα τη σκέψη ότι τώρα πεθαίνω
Μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να ρισκάρω, ανέφερε η τραγουδίστρια
Τις δύσκολες στιγμές που έζησε σε τροχαίο ατύχημα πριν από χρόνια θυμήθηκε η Ευρυδίκη, τονίζοντας πως τότε κινδύνεψε η ζωή της, φτάνοντας στο σημείο να πιστέψει ότι θα πεθάνει.
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση αυτοκινήτου και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου μίλησε για ένα σοβαρό περιστατικό που έζησε στον δρόμο το 2004, το οποίο την έκανε να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην ταχύτητα και την οδήγηση.
Αρχικά, η Ευρυδίκη περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία αγαπούσε την ταχύτητα και οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο, εξηγώντας ότι μετά το ατύχημα αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτή τη συνήθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι κινδύνευε να χάσει τη ζωή της: «Έχω υπάρξει της ταχύτητας και την περίοδο 2001 – 2004 είχα κι εγώ το δικό μου σπορ αμάξι, αλλά μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, άφησα αυτόν τον εαυτό πίσω. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να ρισκάρω και να προστατεύω περισσότερο και τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Και βέβαια κινδύνεψε η ζωή μου, έκανα τη σκέψη ότι τώρα πεθαίνω».
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Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο, αναφέροντας ότι επέστρεφε από τη δουλειά της ένα χειμωνιάτικο βράδυ, όταν ένα άλλο όχημα μπήκε στον δρόμο της από στενό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φρενάρει απότομα.
Όπως είπε: «Επέστρεφα μετά από δουλειά, ήταν χειμώνας, Ιανουάριος, είχε παγετό στον δρόμο και κάποιος μπήκε από ένα στενό, μου έκοψε το δρόμο και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω φρένο και εντάξει, τα υπόλοιπα… Εγώ δεν είχα πει, ήμουν μετά από δουλειά, γενικά δεν πίνω».
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση αυτοκινήτου και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου μίλησε για ένα σοβαρό περιστατικό που έζησε στον δρόμο το 2004, το οποίο την έκανε να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην ταχύτητα και την οδήγηση.
Αρχικά, η Ευρυδίκη περιέγραψε την περίοδο κατά την οποία αγαπούσε την ταχύτητα και οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο, εξηγώντας ότι μετά το ατύχημα αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτή τη συνήθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι κινδύνευε να χάσει τη ζωή της: «Έχω υπάρξει της ταχύτητας και την περίοδο 2001 – 2004 είχα κι εγώ το δικό μου σπορ αμάξι, αλλά μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, άφησα αυτόν τον εαυτό πίσω. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να ρισκάρω και να προστατεύω περισσότερο και τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Και βέβαια κινδύνεψε η ζωή μου, έκανα τη σκέψη ότι τώρα πεθαίνω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο, αναφέροντας ότι επέστρεφε από τη δουλειά της ένα χειμωνιάτικο βράδυ, όταν ένα άλλο όχημα μπήκε στον δρόμο της από στενό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φρενάρει απότομα.
Όπως είπε: «Επέστρεφα μετά από δουλειά, ήταν χειμώνας, Ιανουάριος, είχε παγετό στον δρόμο και κάποιος μπήκε από ένα στενό, μου έκοψε το δρόμο και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω φρένο και εντάξει, τα υπόλοιπα… Εγώ δεν είχα πει, ήμουν μετά από δουλειά, γενικά δεν πίνω».
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