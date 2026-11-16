Τραμπ για το χάος στα αεροδρόμια: Ένας πολύ παλιός εξοπλισμός έπαθε «έμφραγμα», ο Τζένσεν Χουάνγκ πήρε ένα σημαντικό μάθημα
Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό, ενώ σχολίασε το σκάνδαλο της Nvidia τονίζοντας πως θα ήταν υπέρ της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ ως CEO της εταιρείας
Όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος «αυτό που είδατε την Παρασκευή ήταν ένας πολύ, πολύ παλιός εξοπλισμός που «έπαθε έμφραγμα».
Ο ίδιος ο Τραμπ αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό που καθήλωσε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις και επηρέασε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, λέγοντας «Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη», ενώ κατηγόρησε τις «παλιές αεροπορικές υποδομές».
Ωστόσο, υπογραμμίζει πως «το μόνο θετικό που βγαίνει από αυτό είναι ότι, είμαι σίγουρος, το Κογκρέσο θα μας δώσει τώρα τα χρήματα για να το διορθώσουμε». Η κυβέρνησή του επιδιώκει χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων.
NEW: “What you saw on Friday was very, very old equipment that had a heart attack.” President Trump weighs in on Friday’s nationwide FAA ground stop, blaming aging aviation infrastructure for the massive disruption that left tens of thousands of travelers stranded. Trump says his administration is seeking congressional funding to replace the aging systems. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9Fc0R3— Fox News (@FoxNews) November 16, 2026
NEW: “I don’t take any responsibility.” President Trump responds to questions about Friday’s nationwide FAA ground stop, defending Transportation Secretary Sean Duffy and federal aviation officials for their handling of the massive disruption. “The one good thing that comes out of it, I’m sure Congress now will give us the money to fix.”— Fox News (@FoxNews) November 16, 2026
Υπερασπίστηκε τον υπουργό ΜεταφορώνΠαράλληλα, υπερασπίστηκε τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, και τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους της αεροπορίας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τη μαζική αναστάτωση που ξεκίνησε την Παρασκευή. «Κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε.
Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της αναστολής πτήσεων που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) βρισκόταν σε σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντάφι και άλλους εμπλεκόμενους.
HAPPENING NOW: President Trump says Transportation Secretary Sean Duffy is “doing a great job” following the FAA’s nationwide ground stop that brought air traffic to a halt on Friday. Trump reveals he was in an Oval Office meeting with Duffy and others involved as the FAA ground stop unfolded. See what Trump says about the FAA ground stop and how officials handled the disruption in the Fox News app: https://t.co/ISpW9Fc0R3— Fox News (@FoxNews) November 16, 2026
Υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ ως CEO της Nvidia, αμφισβητεί ότι η γυναίκα ήταν κατάσκοποςΣχετικά με το σκάνδαλο της Nvidia, που οδήγησε τον Τζένσεν Χουάνγκ στην παραίτηση ο Τραμπ επεσήμανε πως θα ήταν υπέρ της επιστροφής του ως CEO της εταιρείας, υπονοώντας ότι έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα.
Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε το σενάριο σύμφωνα με το οποίο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον προειδοποίησε ότι μία από τις γυναίκες του Τζένσεν Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος της Κίνας
BREAKING: President Trump says he would support bringing Jensen Huang back as CEO of Nvidia, suggesting Huang has learned an important lesson. Trump also brings up Apple’s Tim Cook, revealing he previously floated Cook’s name for the position. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz— Fox News (@FoxNews) November 16, 2026
Την ίδια στιγμή αμφισβητεί αν η γυναίκα αυτή είναι πράγματι κατάσκοπος, υπονοώντας ότι οι Κινέζες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να θεωρηθούν ύποπτες για κατασκοπεία.
NOW: President Trump denies the claim that Secretary of State Marco Rubio warned him that one of the women Nvidia CEO Jensen Huang had an affair with was a Chinese spy. Trump also questions whether the woman is actually a spy, suggesting that Chinese women entering the United States can face assumptions about espionage. Download the Fox News app or go to https://t.co/gPHiho5zni for more.— Fox News (@FoxNews) November 16, 2026
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