BREAKING: President Trump says he would support bringing Jensen Huang back as CEO of Nvidia, suggesting Huang has learned an important lesson. Trump also brings up Apple’s Tim Cook, revealing he previously floated Cook’s name for the position. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

NOW: President Trump denies the claim that Secretary of State Marco Rubio warned him that one of the women Nvidia CEO Jensen Huang had an affair with was a Chinese spy. Trump also questions whether the woman is actually a spy, suggesting that Chinese women entering the United States can face assumptions about espionage. Download the Fox News app or go to https://t.co/gPHiho5zni for more. — Fox News (@FoxNews) November 16, 2026

Εναλλακτικά προτείνει τον προηγούμενο διευθύνων σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, για να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ. Όπως αποκάλυψε τον είχε προτείνει και στο παρελθόν για τη συγκεκριμένη θέση.Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε το σενάριο σύμφωνα με το οποίο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον προειδοποίησε ότι μία από τις γυναίκες του Τζένσεν Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος της ΚίναςΤην ίδια στιγμή αμφισβητεί αν η γυναίκα αυτή είναι πράγματι κατάσκοπος, υπονοώντας ότι οι Κινέζες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να θεωρηθούν ύποπτες για κατασκοπεία.