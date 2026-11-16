Συνέντευξη στο πορτογαλικό Μέσο «sicnoticias» παραχώρησε ο Ζότα Σίλβα και μίλησε για τη μέχρι τώρα παρουσία του στον Ολυμπιακό.Ο Πορτογάλος μέσος δήλωσε ευτυχισμένος στη χώρα μας και ερωτευμένος με τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του. Μάλιστα όπως είπε κάθε φορά που αγωνίζεται στο φαληρικό γήπεδο ανατριχιάζει.Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Ζότα Σίλβα:«Είμαι πολύ ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό. Είμαι ερωτευμένος με τον σύλλογο, τους οπαδούς και τη χώρα. Στόχος μου είναι να ανταποδώσω όλη την αγάπη που μου δείχνουν με γκολ και ασίστ.Ο κόσμος στην Πορτογαλία δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και το να φοράω αυτή τη φανέλα αποτελεί τεράστια πηγή υπερηφάνειας για μένα. Ανατριχιάζω κάθε φορά που παίζω στο Καραϊσκάκης με την υποστήριξη των οπαδών.Ήρθα εδώ επειδή ήθελα να διεκδικήσω τίτλους. Δίνω τα πάντα κάθε μέρα για να το πετύχω αυτό. Δεν μπορούμε να χάνουμε πολύ χρόνο σκεπτόμενοι το μέλλον, πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας στο παρόν».