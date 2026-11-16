Το αποψινό παιχνίδι με τη Σερβία (21:45) θα κρίνει σχεδόν τα πάντα για την Ελλάδα που θα πρέπει να περιμένει τόσο το αποτέλεσμα στο Γερμανία-Ολλανδία όσο και, αν ηττηθεί, το αυριανό Δανία-Νορβηγία





Όχι μόνο την παρουσία της στα προημιτελικά, επιτυχία που θα είναι δεδομένα μεγάλη, αλλά ακόμα και αυτή στην Α' κατηγορία αφού δεν είναι διασφαλισμένη και με την 3η θέση στο γκρουπ.







Η πρόκριση μπορεί να έρθει ακόμη και με ισοπαλία ή ήττα από τη Σερβία, αν όμως η Γερμανία έχει το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και εξασφαλίζει το εισιτήριο για την οκτάδα. Η Εθνική νίκησε στο Άουγκσμπουργκ και έφερε ισοπαλία στην Τούμπα.



Η εικόνα του ομίλου της Εθνικής



2ος ΟΜΙΛΟΣ



Γερμανία-Ολλανδία 16/11 - 21:45





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)



Ολλανδία 11 - Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ελλάδα 8

Κλείσιμο

Σερβία 0



Οι πιθανοί αντίπαλοι



Αν η Ελλάδα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους άλλους τρεις ομίλους της League A.



Η Εθνική δεν μπορεί να παίξει ξανά με την Ολλανδία, καθώς οι δύο ομάδες συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.



Η ήττα στην Ολλανδία αλλά πολύ περισσότερο η έκταση της, το αξέχαστο πλέον 7-0, έχει βάλει σε μπελάδες την Εθνική Ελλάδας όσον αφορά τη συνέχεια της στο Nations League. Όχι μόνο την παρουσία της στα προημιτελικά, επιτυχία που θα είναι δεδομένα μεγάλη, αλλά ακόμα και αυτή στην Α' κατηγορία αφού δεν είναι διασφαλισμένη και με την 3η θέση στο γκρουπ.Το σημερινό ματς με τη Σερβία (21:45, ALPHA/Novasports Start) στο Βόλο είναι κρίσιμο με την Εθνική να θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Ακόμα και με αυτή όμως δε θα είναι σίγουρα 2η. Αν η Γερμανία νικήσει την Ολλανδία, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία και η Ελλάδα σε αυτή υπολείπεται στη διαφορά των τερμάτων. Λόγω του -7 από την Ολλανδία την προηγούμενη αγωνιστική.Η πρόκριση μπορεί να έρθει ακόμη και με ισοπαλία ή ήττα από τη Σερβία, αν όμως η Γερμανία έχει το ίδιο αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και εξασφαλίζει το εισιτήριο για την οκτάδα. Η Εθνική νίκησε στο Άουγκσμπουργκ και έφερε ισοπαλία στην Τούμπα.Γερμανία-Ολλανδία 16/11 - 21:45ΕΛΛΑΔΑ-Σερβία 16/11 - 21:45Ολλανδία 11 - Προκρίθηκε στα προημιτελικάΕλλάδα 8Γερμανία 8Σερβία 0Αν η Ελλάδα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους άλλους τρεις ομίλους της League A.Η Εθνική δεν μπορεί να παίξει ξανά με την Ολλανδία, καθώς οι δύο ομάδες συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Επομένως, οι πιθανοί αντίπαλοί της είναι η Γαλλία, η Αγγλία και μία εκ των Πορτογαλίας ή Δανίας.



Η Πορτογαλία έχει προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Δανίας, ωστόσο οι Σκανδιναβοί υπερτερούν σε περίπτωση ισοβαθμίας. Παρότι είχαν ηττηθεί με 4-2 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στη συνέχεια επικράτησαν με 4-1, αποκτώντας το σχετικό πλεονέκτημα.



Η κλήρωση των προημιτελικών του Nations League έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου, στις 13:00.



Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση θα φιλοξενήσουν τους πρώτους αγώνες. Αν η Ελλάδα προκριθεί θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση εντός και θα αγωνιστεί εκτός έδρας στη ρεβάνς.



Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2027, ενώ οι επαναληπτικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2027.



Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Εθνικής σε αυτή τη φάση θα επηρεάσει και τον σχεδιασμό των προκριματικών του Euro 2028, καθώς θα την οδηγήσει σε όμιλο τεσσάρων αντί πέντε ομάδων.



Το ζήτημα με την 3η θέση



Το 7-0 από την Ολλανδία όμως έφερε στην επιφάνεια και σε αμφιβολία ακόμα και την παραμονή στην Α' κατηγορία στο επόμενο Nations League. Μπαράζ παραμονής με ομάδες από τη Β' κατηγορία παίζουν οι δύο χειρότερες που είναι στην 3η θέση. Η Εθνική έδειχνε να είναι στη δυάδα που θα κέρδιζε σίγουρα θέση χωρίς μπαράζ.



Αν η Ελλάδα κερδίσει τη Σερβία ακόμα και αν τελικά είναι 3η σε ισοβαθμία δε θα παίξει μπαράζ. Αν όμως ηττηθεί και η Νορβηγία που έχει 6 βαθμούς επικρατήσει εκτός της Δανίας (αύριο 17/11, 21:45) τότε θα είναι πάνω από την Εθνική στην ισοβαθμία. Ελλάδα και Κροατία τότε θα παίξουν μπαράζ παραμονής για την Α' κατηγορία του Nations League.



Η κλήρωση για το Euro



Στο θέμα που δεν υπάρχει ζήτημα είναι η κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Η πορεία της Ελλάδας στο Nations League της εξασφάλισε μία θέση ανάμεσα στις 12 ισχυρότερες ομάδες ενόψει της διαδικασίας που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.



Η παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας σημαίνει ότι η Εθνική θα αποφύγει στην κλήρωση τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, αυξάνοντας τις πιθανότητές της να διεκδικήσει με αξιώσεις την επιστροφή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.



Μαζί με την Ελλάδα, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Δανία, η Κροατία και το Βέλγιο.



Το μοναδικό στοιχείο που απομένει να καθοριστεί είναι ο αριθμός των ομάδων που θα απαρτίζουν τον προκριματικό όμιλο της Ελλάδας. Εφόσον προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League, θα τοποθετηθεί επικεφαλής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, καθώς τον Μάρτιο του 2027 θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στη διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, θα συμμετάσχει σε όμιλο πέντε ομάδων.