Ματ Ντέιμον για «Οδύσσεια»: Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή
Ματ Ντέιμον για «Οδύσσεια»: Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή
Ο Κρις έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από κάθε άνθρωπο, αλλά απαιτεί τα ίδια και από τον εαυτό του, είπε ο ηθοποιός για τον Νόλαν
Τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια» εξέφρασε ο Ματ Ντέιμον, χαρακτηρίζοντας την πρόταση για την ταινία ως το τηλεφώνημα που περίμενε σε όλη του τη ζωή.
Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του από τα γυρίσματα στο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. «Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή» είπε αναφερόμενος στην πρόταση να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κατά τη διάρκεια συζήτησης μετά την προβολή, την οποία συντόνισε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον μυθικό ήρωα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης και εξήγησε ότι δεν είχε ξαναζήσει μια κινηματογραφική παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας με την απαιτητική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Νόλαν. «Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω» ανέφερε.
Μιλώντας για τον σκηνοθέτη, ο ηθοποιός σχολίασε: «Ο Κρις έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από κάθε άνθρωπο, αλλά τα απαιτεί και από τον ίδιο του τον εαυτό».
Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες των γυρισμάτων, καθώς η ταινία έγινε η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δημιούργησαν έναν ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στους συντελεστές. «Υπήρχε ένα έντονο πνεύμα συναδελφικότητας» είπε ο Ντέιμον, επισημαίνοντας ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο φιλμ ήταν περήφανοι για τη δουλειά τους και αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό την πρόκληση να μεταφέρουν την ιστορία στη μεγάλη οθόνη.
Η «Οδύσσεια», που έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.
Η ταινία γυρίστηκε σε πολλές χώρες και, εκτός από τον Ματ Ντέιμον, πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο και η Σαρλίζ Θερόν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του από τα γυρίσματα στο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. «Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή» είπε αναφερόμενος στην πρόταση να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, κατά τη διάρκεια συζήτησης μετά την προβολή, την οποία συντόνισε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον μυθικό ήρωα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης και εξήγησε ότι δεν είχε ξαναζήσει μια κινηματογραφική παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας με την απαιτητική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Νόλαν. «Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω» ανέφερε.
Matt Damon Says Starring in ‘The Odyssey’ Was the ‘Call’ He’d ‘Been Waiting for My Entire Life’ https://t.co/IGstviKemW— People (@people) November 16, 2026
Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες των γυρισμάτων, καθώς η ταινία έγινε η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δημιούργησαν έναν ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στους συντελεστές. «Υπήρχε ένα έντονο πνεύμα συναδελφικότητας» είπε ο Ντέιμον, επισημαίνοντας ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο φιλμ ήταν περήφανοι για τη δουλειά τους και αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό την πρόκληση να μεταφέρουν την ιστορία στη μεγάλη οθόνη.
Η «Οδύσσεια», που έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.
Η ταινία γυρίστηκε σε πολλές χώρες και, εκτός από τον Ματ Ντέιμον, πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο και η Σαρλίζ Θερόν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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