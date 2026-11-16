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Influencer πήγε με «καυτή» εμφάνιση σε αγώνα ΝΒΑ και οι αντιδράσεις που προκάλεσε έγιναν viral, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Influencer πήγε με «καυτή» εμφάνιση σε αγώνα ΝΒΑ και οι αντιδράσεις που προκάλεσε έγιναν viral, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
To σκηνικό με πρωταγωνίστρια την Brittany Renner εκτυλίχθηκε στον αγώνα Λος Άντζελες Κλίπερς-Οκλαχόμα Θάντερ
Τη δική του ιστορία απέκτησε ο αγώνας των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους Οκλαχόμα Θάντερ την περασμένη Παρασκευή για το πρωτάθλημα του ΝΒΑ όταν μια influencer καταγράφηκε να κάθεται στα court seats φορώντας ένα «καυτό» κορμάκι προκαλώντας αντιδράσεις.
Μια τέτοια απαθανάτισε ο φωτογράφος Wally Skalij δημοσιεύοντας το σχετικό καρέ στο Instagram με αποτέλεσμα η εικόνα να γίνει viral.
«Οι φίλαθλοι παρακολουθούν από τις θέσεις δίπλα στο γήπεδο τον αγώνα Κλίπερς-Θάντερ, καθώς μία από τις γυναίκες επιστρέφει στη θέση της» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Όπως αποδείχθηκε, η γυναίκα που φόρεσε το αποκαλυπτικό ρούχο ήταν η Brittany Renner, μια influencer και μοντέλο fitness, η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο με τον παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, P.J. Washington.
Η Renner συμμετείχε επίσης στην εκπομπή «Basketball Wives» του VH1 από το 2023 έως το 2025, ενώ το 2025 χώρισε από τον ράπερ Kevin Gates, έπειτα από 52 ημέρες γάμου.
Η ίδια σχολίασε σκωπτικά το Σάββατο στο X τη φωτογραφία της από τις θέσεις δίπλα στο γήπεδο, γράφοντας: «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα...»
Μια τέτοια απαθανάτισε ο φωτογράφος Wally Skalij δημοσιεύοντας το σχετικό καρέ στο Instagram με αποτέλεσμα η εικόνα να γίνει viral.
«Οι φίλαθλοι παρακολουθούν από τις θέσεις δίπλα στο γήπεδο τον αγώνα Κλίπερς-Θάντερ, καθώς μία από τις γυναίκες επιστρέφει στη θέση της» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Όπως αποδείχθηκε, η γυναίκα που φόρεσε το αποκαλυπτικό ρούχο ήταν η Brittany Renner, μια influencer και μοντέλο fitness, η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο με τον παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, P.J. Washington.
#WATCH : Brittany Renner's Courtside Appearance Goes Viral During NBA Game Brittany Renner and her friend caught the attention of NBA fans during the Oklahoma City Thunder vs LA Clippers matchup. A clip of one of the women returning to her courtside seat, along with a photograph showing several men looking in her direction, has taken social media by storm. The images have triggered a wave of memes, jokes and reactions.— upuknews (@upuknews1) November 15, 2026
Η Renner συμμετείχε επίσης στην εκπομπή «Basketball Wives» του VH1 από το 2023 έως το 2025, ενώ το 2025 χώρισε από τον ράπερ Kevin Gates, έπειτα από 52 ημέρες γάμου.
Η ίδια σχολίασε σκωπτικά το Σάββατο στο X τη φωτογραφία της από τις θέσεις δίπλα στο γήπεδο, γράφοντας: «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα...»
Who wears this to a game… https://t.co/UBuuEbAzvX— Brittany Renner (@brittanyrennerr) November 14, 2026
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