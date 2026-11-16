Πέτρος Ξεκούκης: Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου, ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε λίγο στενός
Πέτρος Ξεκούκης: Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου, ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε λίγο στενός
Τον έφτιαξα για να είμαι έτοιμος, τον πήρα στην πρώτη σειρά για να είμαι μπροστά να βλέπω όλους του άλλους που θα περνάνε μέσα, ανέφερε ο ηθοποιός
Στην απόφασή του να φτιάξει τον τάφο του το 1982 αναφέρθηκε ο Πέτρος Ξεκούκης, σχολιάζοντας πως ξάπλωσε μέσα για να τον δοκιμάσει, αλλά διαπίστωσε ότι του φαινόταν λίγο στενός.
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν φοβάται τον θάνατο. Ο Πέτρος Ξεκούκης αποκάλυψε πως έχει μεριμνήσει εδώ και χρόνια για τον τάφο του, ο οποίος βρίσκεται στο κοιμητήριο των Μεγάρων.
Ο ηθοποιός πρόσθεσε, ότι έχει φροντίσει ο ίδιος για το είδος του μαρμάρου που έχει ο τάφος, αλλά και για το σημείο στον χώρο του κοιμητηρίου: «Έχω μεγαλώσει και εγώ λίγο. Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί. Ξάπλωσα μέσα και τον θεώρησα λίγο στενό και του λέω "γιατί τον έκανες τόσο στενό;". Δεν βολευόμουν. Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Τον πήρα στην πρώτη σειρά, για να είμαι μπροστά να βλέπω όλους του άλλους που θα περνάνε μέσα. Είναι έτοιμος, έχει λευκό μάρμαρο Πεντέλης».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου απαντώντας μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν φοβάται τον θάνατο. Ο Πέτρος Ξεκούκης αποκάλυψε πως έχει μεριμνήσει εδώ και χρόνια για τον τάφο του, ο οποίος βρίσκεται στο κοιμητήριο των Μεγάρων.
Ο ηθοποιός πρόσθεσε, ότι έχει φροντίσει ο ίδιος για το είδος του μαρμάρου που έχει ο τάφος, αλλά και για το σημείο στον χώρο του κοιμητηρίου: «Έχω μεγαλώσει και εγώ λίγο. Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί. Ξάπλωσα μέσα και τον θεώρησα λίγο στενό και του λέω "γιατί τον έκανες τόσο στενό;". Δεν βολευόμουν. Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Τον πήρα στην πρώτη σειρά, για να είμαι μπροστά να βλέπω όλους του άλλους που θα περνάνε μέσα. Είναι έτοιμος, έχει λευκό μάρμαρο Πεντέλης».
Δείτε το βίντεο
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