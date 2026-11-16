Η εγγονή της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στο Μεξικό
Η εγγονή της Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στο Μεξικό
Η 27χρονη εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας μόδας, Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Σε έναν γάμο που χαρακτηρίστηκε από τους κοσμικούς κύκλους ως ο γάμος της χρονιάς, η 27χρονη Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ, εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, παντρεύτηκε τον Ρόκο Μπρινιόνε ντε Μπράμπαντ, σε μια πολυτελή γιορτή στην Κόστα Καρέγιες του Μεξικού.
Σύμφωνα με πηγή που επιβεβαίωσε την είδηση στο Page Six, η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε έναν από τους πιο πολυτελείς προορισμούς του Μεξικού, που αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένη περιοχή της οικογένειας του γαμπρού.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» μέλη ευρωπαϊκών αριστοκρατικών οικογενειών, εκπρόσωποι ισχυρών επιχειρηματικών δυναστειών και προσωπικότητες της διεθνούς κοσμικής ζωής. Ανάμεσα στους συγγενείς της νύφης βρίσκονται, ο θείος και η θεία της, Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ. Στους καλεσμένους συγκαταλέγονταν επίσης η Αμερικανίδα συντάκτρια περιοδικών Κριστίνα Κουόμο και ο επιχειρηματίαςΤοντ Μάιστερ.
Το ζευγάρι κράτησε την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν επιτράπηκε η λήψη φωτογραφιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες από τον γάμο. Ωστόσο, φίλες της νύφης, όπως η Τες Κέμπερ και η Καρολάιν Μπελ, ανάρτησαν μερικά Instagram stories από την παραμονή τους στην Κόστα Καρέγιες, δίνοντας μια μικρή εικόνα από το εντυπωσιακό τοπίο.
Η γιορτή περιλάμβανε μεταξύ άλλων σόου πυροτεχνημάτων. «Ήταν υπερβολικά εντυπωσιακό, υπέροχο και πανέμορφο» ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο ίδιο μέσο. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με πάρτι υποδοχής, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα παραδοσιακά «rompehielos» — δραστηριότητες γνωριμίας που βοηθούν τους καλεσμένους να έρθουν σε επαφή πριν από την κύρια γαμήλια εκδήλωση.
Η Ταλίτα, που γεννήθηκε το 1999, είναι κόρη του Αλεξάντερ φον Φίρστενμπεργκ και της Αλεξάντρα Μίλλερ. Μέσω της θείας της, Μαρί Σαντάλ, συνδέεται και με την ελληνική τέως βασιλική οικογένεια. Παππούς της από την πλευρά της μητέρας της είναι ο δισεκατομμυριούχος Ρόμπερτ Μίλερ, συνιδρυτής της εταιρείας DFS, κορυφαίο διεθνή όμιλο λιανικής πώλησης πολυτελών ειδών για ταξιδιώτες.
Ο 26χρονος γαμπρός είναι Ιταλός τραπεζίτης και ιδρυτής της εταιρείας τεκίλας Laúd. Είναι εγγονός του εκλιπόντος Ιταλού τραπεζίτη Τζιανφράνκο Μπρινιόνε, ο οποίος δημιούργησε την ιδιωτική κοινότητα της Κόστα Καρέγιες στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.
Πριν από τον γάμο, η Ταλίτα είχε διοργανώσει ένα πολυτελές πάρτι για τον επικείμενο γάμο της σε γιοτ, το οποίο ταξίδεψε γύρω από τη Σαρδηνία.
Σύμφωνα με πηγή που επιβεβαίωσε την είδηση στο Page Six, η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε έναν από τους πιο πολυτελείς προορισμούς του Μεξικού, που αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένη περιοχή της οικογένειας του γαμπρού.
First glimpse of Talita von Fürstenberg's wedding look leaked after lavish Mexican wedding https://t.co/32JoIg35Qr pic.twitter.com/ExBKhVQQp7— California Post (@californiapost) November 13, 2026
Το ζευγάρι κράτησε την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν επιτράπηκε η λήψη φωτογραφιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες από τον γάμο. Ωστόσο, φίλες της νύφης, όπως η Τες Κέμπερ και η Καρολάιν Μπελ, ανάρτησαν μερικά Instagram stories από την παραμονή τους στην Κόστα Καρέγιες, δίνοντας μια μικρή εικόνα από το εντυπωσιακό τοπίο.
Η γιορτή περιλάμβανε μεταξύ άλλων σόου πυροτεχνημάτων. «Ήταν υπερβολικά εντυπωσιακό, υπέροχο και πανέμορφο» ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο ίδιο μέσο. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με πάρτι υποδοχής, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα παραδοσιακά «rompehielos» — δραστηριότητες γνωριμίας που βοηθούν τους καλεσμένους να έρθουν σε επαφή πριν από την κύρια γαμήλια εκδήλωση.
Η Ταλίτα, που γεννήθηκε το 1999, είναι κόρη του Αλεξάντερ φον Φίρστενμπεργκ και της Αλεξάντρα Μίλλερ. Μέσω της θείας της, Μαρί Σαντάλ, συνδέεται και με την ελληνική τέως βασιλική οικογένεια. Παππούς της από την πλευρά της μητέρας της είναι ο δισεκατομμυριούχος Ρόμπερτ Μίλερ, συνιδρυτής της εταιρείας DFS, κορυφαίο διεθνή όμιλο λιανικής πώλησης πολυτελών ειδών για ταξιδιώτες.
Ο 26χρονος γαμπρός είναι Ιταλός τραπεζίτης και ιδρυτής της εταιρείας τεκίλας Laúd. Είναι εγγονός του εκλιπόντος Ιταλού τραπεζίτη Τζιανφράνκο Μπρινιόνε, ο οποίος δημιούργησε την ιδιωτική κοινότητα της Κόστα Καρέγιες στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.
Πριν από τον γάμο, η Ταλίτα είχε διοργανώσει ένα πολυτελές πάρτι για τον επικείμενο γάμο της σε γιοτ, το οποίο ταξίδεψε γύρω από τη Σαρδηνία.
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