

Προοπτικές για το 2026

Δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την AWS για Data Center στη Δυτική ΜακεδονίαΤον Σεπτέμβριο 2026, η ΔΕΗ υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Amazon Web Services (AWS), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, αρχικής ισχύος τροφοδοσίας 300 MW.Με βάση το προβλεπόμενο σχήμα, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές και θα προμηθεύει την εγκατάσταση με ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροπρόθεσμων PPAs, ενώ η AWS, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα μισθώσει το Data Center για 15 έτη και θα εγκαταστήσει και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Το έργο έχει δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.Οι δύο εταιρείες εργάζονται προς την οριστικοποίηση των συμφωνιών, παράλληλα με την ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, τη διασφάλιση της σύνδεσης με το δίκτυο και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο.Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2026 για προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80 ανά μετοχή.Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:«Η υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε €2,6 δισ., με σαφή προτεραιότητα στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής.Η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη στο χαρτοφυλάκιό μας. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε προσθέσει περίπου 0,6 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης και αποκτήσαμε λειτουργική παρουσία στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Οι τοπικές ομάδες και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη στις δύο αυτές αγορές δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας τα επόμενα χρόνια.Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €0,5 δισ. Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026.Με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, διαθέτουμε την οικονομική ευελιξία για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του πλάνου μας. Στο τέταρτο τρίμηνο επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων και των συμφωνιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί.»