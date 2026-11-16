Σε δεύτερη δίκη η Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, ξεκινά τον Μάρτιο του 2027
Σε δεύτερη δίκη η Λίντσεϊ Κλάνσι για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, ξεκινά τον Μάρτιο του 2027
Η πρώτη δίκη της Κλάνσι κατέληξε σε ακυρωτική απόφαση τον Σεπτέμβριο, αφού οι ένορκοι δήλωσαν ότι η διαφωνία ενός μέλους εμπόδισε τις εννέα γυναίκες και τους τρεις άνδρες να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση
Η Λίντσεϊ Κλάνσι θα δικαστεί για δεύτερη φορά για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της το 2023, όπως ανακοίνωσε δικαστής της Μασαχουσέτης.
Η Κλάνσι και η ομάδα υπεράσπισής της εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία κατά την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της επανεκδίκασης. Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν δεν έκανε δεκτή την περασμένη εβδομάδα την αίτηση της υπεράσπισης για την απόρριψη όλων των κατηγοριών εναντίον της Κλάνσι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για νέα δίκη. Η δίκη θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου, δίνοντας και στις δύο πλευρές τέσσερις μήνες για να προετοιμαστούν.
Η πρώτη δίκη της Κλάνσι κατέληξε σε ακυρωτική απόφαση τον Σεπτέμβριο, αφού οι ένορκοι δήλωσαν ότι η διαφωνία ενός μέλους εμπόδισε τις εννέα γυναίκες και τους τρεις άνδρες να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο συνήγορος υπεράσπισης της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον υπέβαλε αίτημα για την απόρριψη των τριών κατηγοριών δολοφονίας.
Η Κλάνσι κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον τον 8 μηνών Κάλαν με ιμάντες γυμναστικής, πριν πέσει από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της σε μια απόπειρα αυτοκτονίας που την άφησε παράλυτη. Έχει απαγγελθεί εναντίον της κατηγορία για τρεις ανθρωποκτονίες από πρόθεση.
Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης όταν διέπραξε τους φόνους και ως εκ τούτου, δεν είχε επίγνωση των πράξεών της εκείνη τη στιγμή. Η εισαγγελία, ωστόσο, υποστήριξε ότι είχε προγραμματίσει τους φόνους εκ των προτέρων και ότι στην πραγματικότητα δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης όταν δολοφόνησε τα παιδιά. Παραμένει ασαφές εάν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών θα παραμείνουν τα ίδια στην επόμενη δίκη.
Αφού ο Σάλιβαν απέρριψε την αίτηση για απόρριψη των κατηγοριών κατά της Κλάνσι, η εισαγγελία έπρεπε να αποφασίσει αν θα προχωρούσε σε νέα δίκη. Οι εισαγγελείς θα μπορούσαν επίσης να είχαν μειώσει τις κατηγορίες, να είχαν προχωρήσει σε δίκη χωρίς ενόρκους, να είχαν προτείνει συμφωνία αποδοχής ενοχής ή να είχαν αποσύρει εντελώς τις κατηγορίες.
Ο Μάρτιν Βάινμπεργκ, δικηγόρος της ομάδας υπεράσπισης της Κλάνσι, υποστήριζε την αίτηση για απόρριψη των κατηγοριών, δηλώνοντας στο δικαστήριο στις 2 Νοεμβρίου ότι η εισαγγελία έπρεπε να πληροί το κριτήριο της «προφανούς αναγκαιότητας» για να δικαιολογηθεί η ακύρωση της δίκης και κατά συνέπεια, η επανάληψή της. Υποστήριξε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να είχε ανακρίνει τον ένορκο που αντιστεκόταν όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις και αν οι λόγοι του ήταν προσωπικοί, το δικαστήριο θα μπορούσε να τον απαλλάξει, επιτρέποντας στις διαβουλεύσεις να συνεχιστούν με έναν άλλο ένορκο. Αυτό δεν συνέβη, είπε.
Ο πρόεδρος της επιτροπής ενόρκων υπέβαλε τρεις σημειώσεις αδιεξόδου πριν ο Σάλιβαν κηρύξει την ακυρότητα της δίκης. Ωστόσο ο δικαστής δεν ανέκρινε τον ένορκο που διαφωνούσε για να διαπιστώσει αν μπορούσε να είναι δίκαιος και αμερόληπτος. Ο Ρέντινγκτον προσπάθησε στη συνέχεια να ζητήσει έκτακτη αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης την τελευταία στιγμή, αλλά η αναπληρώτρια δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νταλίλα Αργκάεζ Βέντλαντ την απέρριψε.
Μετά την ακύρωση της δίκης, αρκετοί άλλοι ένορκοι μίλησαν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής των ενόρκων και περιέγραψαν τον ένορκο που δεν συμφώνησε ως ένα άτομο που αρνήθηκε να συμμετάσχει στις συζητήσεις. Είπαν επίσης ότι δεν εφάρμοσε το κριτήριο της εύλογης αμφιβολίας όταν ήθελε να καταδικάσει την Κλάνσι για φόνο πρώτου βαθμού. Ο ένορκος που διαφώνησε, ο Μάικλ Ντεσρόνβιλ, έχει δηλώσει έκτοτε ότι αισθάνεται ότι υφίσταται παρενόχληση από το τέλος της δίκης και επέμεινε σε συνέντευξή του ότι «δεν είχε καμία αμφιβολία».
Ο δικαστής είχε απορρίψει και την αίτηση των δικηγόρων της Κλάνσι να ανακρίνουν τον ένορκο που αρνήθηκε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση και να εξετάσει τα δικαστικά αρχεία που αφορούσαν τη θητεία του. Η εισαγγελία υπέστη επίσης ήττα σε μία από τις αιτήσεις της στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα αφού το δικαστήριο αρνήθηκε να εμποδίσει τους δικηγόρους να συζητούν την υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης.
Η πρώτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι κέντρισε το ενδιαφέρον σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως εξαιτίας του διαδικτύου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, μια ομάδα χρηστών των social media επέμενε ότι η Κλάνσι δεν θα μπορούσε να έχει διαπράξει τους φόνους και ότι αντίθετα ο τότε σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, ήταν ο δράστης, ο οποίος την ενοχοποίησε. Σε συνέντευξη λίγες ημέρες μετά την ακύρωση της δίκης, ο δικηγόρος Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε ότι η Κλάνσι απορρίπτει τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον Πάτρικ. Είπε επίσης ότι η πελάτισσά του, εκείνη την εποχή, «δεν ήταν και πολύ καλά» και είχε «αυτοκτονικές τάσεις».
Η Κλάνσι και η ομάδα υπεράσπισής της εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία κατά την οποία ορίστηκε η ημερομηνία της επανεκδίκασης. Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν δεν έκανε δεκτή την περασμένη εβδομάδα την αίτηση της υπεράσπισης για την απόρριψη όλων των κατηγοριών εναντίον της Κλάνσι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για νέα δίκη. Η δίκη θα ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου, δίνοντας και στις δύο πλευρές τέσσερις μήνες για να προετοιμαστούν.
Η πρώτη δίκη της Κλάνσι κατέληξε σε ακυρωτική απόφαση τον Σεπτέμβριο, αφού οι ένορκοι δήλωσαν ότι η διαφωνία ενός μέλους εμπόδισε τις εννέα γυναίκες και τους τρεις άνδρες να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο συνήγορος υπεράσπισης της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον υπέβαλε αίτημα για την απόρριψη των τριών κατηγοριών δολοφονίας.
Η Κλάνσι κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον τον 8 μηνών Κάλαν με ιμάντες γυμναστικής, πριν πέσει από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της σε μια απόπειρα αυτοκτονίας που την άφησε παράλυτη. Έχει απαγγελθεί εναντίον της κατηγορία για τρεις ανθρωποκτονίες από πρόθεση.
Η υπεράσπισή της ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης όταν διέπραξε τους φόνους και ως εκ τούτου, δεν είχε επίγνωση των πράξεών της εκείνη τη στιγμή. Η εισαγγελία, ωστόσο, υποστήριξε ότι είχε προγραμματίσει τους φόνους εκ των προτέρων και ότι στην πραγματικότητα δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης όταν δολοφόνησε τα παιδιά. Παραμένει ασαφές εάν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών θα παραμείνουν τα ίδια στην επόμενη δίκη.
Αφού ο Σάλιβαν απέρριψε την αίτηση για απόρριψη των κατηγοριών κατά της Κλάνσι, η εισαγγελία έπρεπε να αποφασίσει αν θα προχωρούσε σε νέα δίκη. Οι εισαγγελείς θα μπορούσαν επίσης να είχαν μειώσει τις κατηγορίες, να είχαν προχωρήσει σε δίκη χωρίς ενόρκους, να είχαν προτείνει συμφωνία αποδοχής ενοχής ή να είχαν αποσύρει εντελώς τις κατηγορίες.
Ο Μάρτιν Βάινμπεργκ, δικηγόρος της ομάδας υπεράσπισης της Κλάνσι, υποστήριζε την αίτηση για απόρριψη των κατηγοριών, δηλώνοντας στο δικαστήριο στις 2 Νοεμβρίου ότι η εισαγγελία έπρεπε να πληροί το κριτήριο της «προφανούς αναγκαιότητας» για να δικαιολογηθεί η ακύρωση της δίκης και κατά συνέπεια, η επανάληψή της. Υποστήριξε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να είχε ανακρίνει τον ένορκο που αντιστεκόταν όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις και αν οι λόγοι του ήταν προσωπικοί, το δικαστήριο θα μπορούσε να τον απαλλάξει, επιτρέποντας στις διαβουλεύσεις να συνεχιστούν με έναν άλλο ένορκο. Αυτό δεν συνέβη, είπε.
Ο πρόεδρος της επιτροπής ενόρκων υπέβαλε τρεις σημειώσεις αδιεξόδου πριν ο Σάλιβαν κηρύξει την ακυρότητα της δίκης. Ωστόσο ο δικαστής δεν ανέκρινε τον ένορκο που διαφωνούσε για να διαπιστώσει αν μπορούσε να είναι δίκαιος και αμερόληπτος. Ο Ρέντινγκτον προσπάθησε στη συνέχεια να ζητήσει έκτακτη αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης την τελευταία στιγμή, αλλά η αναπληρώτρια δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νταλίλα Αργκάεζ Βέντλαντ την απέρριψε.
Μετά την ακύρωση της δίκης, αρκετοί άλλοι ένορκοι μίλησαν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής των ενόρκων και περιέγραψαν τον ένορκο που δεν συμφώνησε ως ένα άτομο που αρνήθηκε να συμμετάσχει στις συζητήσεις. Είπαν επίσης ότι δεν εφάρμοσε το κριτήριο της εύλογης αμφιβολίας όταν ήθελε να καταδικάσει την Κλάνσι για φόνο πρώτου βαθμού. Ο ένορκος που διαφώνησε, ο Μάικλ Ντεσρόνβιλ, έχει δηλώσει έκτοτε ότι αισθάνεται ότι υφίσταται παρενόχληση από το τέλος της δίκης και επέμεινε σε συνέντευξή του ότι «δεν είχε καμία αμφιβολία».
Ο δικαστής είχε απορρίψει και την αίτηση των δικηγόρων της Κλάνσι να ανακρίνουν τον ένορκο που αρνήθηκε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση και να εξετάσει τα δικαστικά αρχεία που αφορούσαν τη θητεία του. Η εισαγγελία υπέστη επίσης ήττα σε μία από τις αιτήσεις της στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα αφού το δικαστήριο αρνήθηκε να εμποδίσει τους δικηγόρους να συζητούν την υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης.
Η πρώτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι κέντρισε το ενδιαφέρον σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως εξαιτίας του διαδικτύου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, μια ομάδα χρηστών των social media επέμενε ότι η Κλάνσι δεν θα μπορούσε να έχει διαπράξει τους φόνους και ότι αντίθετα ο τότε σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, ήταν ο δράστης, ο οποίος την ενοχοποίησε. Σε συνέντευξη λίγες ημέρες μετά την ακύρωση της δίκης, ο δικηγόρος Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε ότι η Κλάνσι απορρίπτει τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον Πάτρικ. Είπε επίσης ότι η πελάτισσά του, εκείνη την εποχή, «δεν ήταν και πολύ καλά» και είχε «αυτοκτονικές τάσεις».
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