Η Ολίβια Γουάιλντ αφιερώνει τη νέα της ταινία στην Νταϊάν Κίτον: Το «The Invite» δεν θα υπήρχε χωρίς εκείνη
Η Ολίβια Γουάιλντ αφιερώνει τη νέα της ταινία στην Νταϊάν Κίτον: Το «The Invite» δεν θα υπήρχε χωρίς εκείνη
Δεν έμοιαζε με καμία άλλη και ήταν πολύ ενθαρρυντική, είπε για τη θρυλική ηθοποιό που πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο
Στην Νταϊάν Κίτον αφιερώνει τη νέα της ταινία η Ολίβια Γουάιλντ. Στο τέλος του φιλμ «The Invite», πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, υπάρχει μια σύντομη στιγμή κατά την οποία στην οθόνη εμφανίζεται ένα σημείωμα που γράφει «Για την Νταϊάν». Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετά βίας κρατά τον γάμο του και προσκαλεί τους γείτονές του σε ένα δείπνο που σύντομα εκτροχιάζεται.
Όπως είπε, η Κίτον υπήρξε για εκείνη μια ξεχωριστή μορφή του κινηματογράφου, μια ηθοποιός που δεν χωρούσε σε κανένα στερεότυπο και ξεχώριζε για την ευαλωτότητα, την πολυπλοκότητα και τη δημιουργικότητά της.
Μιλώντας για τη θρυλική ηθοποιό, η Ολίβια Γουάιλντ δήλωσε στο Hollywood Reporter στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες: «Ήθελα πραγματικά να δείξω αυτή την ταινία στην Νταϊάν. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε το “The Invite” χωρίς την Νταϊάν Κίτον, γιατί βρίσκεται σε τόσες πολλές από τις ταινίες που ενέπνευσαν αυτή την ταινία. Είναι η πρώτη ηθοποιός που αναγνώρισα ως κάποια που αντιπροσώπευε μια εντελώς μοναδική και σύνθετη γυναίκα· δεν ταίριαζε σε κανένα αρχέτυπο, ήταν μοναδική στην ευαλωτότητά της, στην πολυπλοκότητά της, στη δημιουργικότητά της. Δεν έμοιαζε με καμία άλλη και ήταν πολύ ενθαρρυντική για μένα προσωπικά, και ήθελα απλώς αυτό να είναι για εκείνη».
Η Νταϊάν Κίτον, η οποία πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο, είχε υποδυθεί τη μητέρα της Γουάιλντ στην κωμωδία «Love the Coopers» του 2015. Όταν πέθανε, η Γουάιλντ έγραψε έναν μακροσκελή φόρο τιμής στο Instagram, θυμίζοντας πως «γελούσε στα νυχτερινά γυρίσματα, μας έκανε διαρκώς να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια και μας μιλούσε για ώρες για την αγάπη. Μου είπε να κρατήσω την καρδιά μου ανοιχτή. Μου είπε να σκηνοθετήσω. Μου είπε να είμαι γενναία. Μου είπε να συνεχίσω να γελάω».
Η Γουάιλντ όχι μόνο σκηνοθετεί το πρότζεκτ, αλλά πρωταγωνιστεί επίσης στο πλευρό του Σεθ Ρόγκεν, υποδυόμενοι ένα ζευγάρι σε κρίση. Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Έντουαρντ Νόρτον υποδύονται τους γείτονές τους σε μια ιστορία που αποτελεί διασκευή της ισπανόφωνης ταινίας «The People Upstairs» του 2020.
«Αυτό το πρότζεκτ μού έδωσε την ευκαιρία να προσεγγίσω μια παραγωγή με έναν τρόπο που πάντα ονειρευόμουν», εξήγησε η Γουάιλντ. «Ήθελα πραγματικά να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω στο υλικό, ήθελα να νιώσω αληθινή συνεργασία, ήθελα να κάνουμε πρόβες, ήθελα να γυρίσουμε σε φιλμ και, λόγω της πρακτικής πραγματικότητας ότι αυτή η ταινία διαδραματίζεται σε μία τοποθεσία, μπορούσαμε επίσης να γυρίσουμε με τη σειρά, κάτι που πάντα ονειρευόμουν. Σκέφτηκα: “Ουάου, μπορούμε να το προσεγγίσουμε σαν θεατρικό έργο”. Έτσι, ήταν μια ταινία που επέτρεψε μια διαδικασία τόσο ξεχωριστή, και απλώς σκέφτηκα: “Αυτό θέλω”. Θέλω να φτιάχνω κάτι λόγω της διαδικασίας και όχι λόγω του φανταστικού αποτελέσματος».
Το «The Invite» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Όπως είπε, η Κίτον υπήρξε για εκείνη μια ξεχωριστή μορφή του κινηματογράφου, μια ηθοποιός που δεν χωρούσε σε κανένα στερεότυπο και ξεχώριζε για την ευαλωτότητα, την πολυπλοκότητα και τη δημιουργικότητά της.
Μιλώντας για τη θρυλική ηθοποιό, η Ολίβια Γουάιλντ δήλωσε στο Hollywood Reporter στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες: «Ήθελα πραγματικά να δείξω αυτή την ταινία στην Νταϊάν. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε το “The Invite” χωρίς την Νταϊάν Κίτον, γιατί βρίσκεται σε τόσες πολλές από τις ταινίες που ενέπνευσαν αυτή την ταινία. Είναι η πρώτη ηθοποιός που αναγνώρισα ως κάποια που αντιπροσώπευε μια εντελώς μοναδική και σύνθετη γυναίκα· δεν ταίριαζε σε κανένα αρχέτυπο, ήταν μοναδική στην ευαλωτότητά της, στην πολυπλοκότητά της, στη δημιουργικότητά της. Δεν έμοιαζε με καμία άλλη και ήταν πολύ ενθαρρυντική για μένα προσωπικά, και ήθελα απλώς αυτό να είναι για εκείνη».
Η Νταϊάν Κίτον, η οποία πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο, είχε υποδυθεί τη μητέρα της Γουάιλντ στην κωμωδία «Love the Coopers» του 2015. Όταν πέθανε, η Γουάιλντ έγραψε έναν μακροσκελή φόρο τιμής στο Instagram, θυμίζοντας πως «γελούσε στα νυχτερινά γυρίσματα, μας έκανε διαρκώς να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια και μας μιλούσε για ώρες για την αγάπη. Μου είπε να κρατήσω την καρδιά μου ανοιχτή. Μου είπε να σκηνοθετήσω. Μου είπε να είμαι γενναία. Μου είπε να συνεχίσω να γελάω».
Olivia Wilde Dedicated New Movie 'The Invite' to Diane Keaton: "She Was Very Encouraging to Me" https://t.co/1Nnhmota2p— The Hollywood Reporter (@THR) June 25, 2026
«Αυτό το πρότζεκτ μού έδωσε την ευκαιρία να προσεγγίσω μια παραγωγή με έναν τρόπο που πάντα ονειρευόμουν», εξήγησε η Γουάιλντ. «Ήθελα πραγματικά να δουλέψουμε όλοι μαζί πάνω στο υλικό, ήθελα να νιώσω αληθινή συνεργασία, ήθελα να κάνουμε πρόβες, ήθελα να γυρίσουμε σε φιλμ και, λόγω της πρακτικής πραγματικότητας ότι αυτή η ταινία διαδραματίζεται σε μία τοποθεσία, μπορούσαμε επίσης να γυρίσουμε με τη σειρά, κάτι που πάντα ονειρευόμουν. Σκέφτηκα: “Ουάου, μπορούμε να το προσεγγίσουμε σαν θεατρικό έργο”. Έτσι, ήταν μια ταινία που επέτρεψε μια διαδικασία τόσο ξεχωριστή, και απλώς σκέφτηκα: “Αυτό θέλω”. Θέλω να φτιάχνω κάτι λόγω της διαδικασίας και όχι λόγω του φανταστικού αποτελέσματος».
Το «The Invite» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο.
Φωτογραφία: Shutterstock
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