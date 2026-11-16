Governors Awards: Το τολμηρό κόκκινο φόρεμα της Σαρλίζ Θερόν, το χρυσό της Ζεντάγια και η εντυπωσιακή δημιουργία με patern ελαφιού της Τέσα Τόμπσον
Governors Awards: Το τολμηρό κόκκινο φόρεμα της Σαρλίζ Θερόν, το χρυσό της Ζεντάγια και η εντυπωσιακή δημιουργία με patern ελαφιού της Τέσα Τόμπσον
Οι εμφανίσεις των σταρ στο μπλε χαλί της 17ης τελετής που έκλεψαν τις εντυπώσεις
Τα Governors Awards επέστρεψαν για 17η χρονιά, με πλήθος αστέρων του Χόλιγουντ να δίνουν το «παρών» στην τελετή και να περνούν από το μπλε χαλί με εντυπωσιακές εμφανίσεις. Κάποιες διασημότητες από τον χώρο του θεάματος επέλεξαν εντυπωσιακά φορέματα που μαγνήτισαν τα βλέμματα, ενώ άλλες ξεχώρισαν με τις κομψές και διαχρονικές στιλιστικές επιλογές τους.
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με την ετήσια διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου να τιμά προσωπικότητες για τη συνολική προσφορά τους στην έβδομη τέχνη.
Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Σαρλίζ Θερόν που τράβηξε τα βλέμματα με μια τολμηρή κόκκινη μεταξωτή δημιουργία Tom Ford, με βαθύ σκίσιμο στο πλάι που αποκάλυπτε το πόδι της και την πλάτη της, ενώ η Ζεντάγια εμφανίστηκε με ένα χρυσό, μεταλλιζέ vintage φόρεμα του Giles Deacon, με γλυπτικές καμπύλες στους γοφούς και λαμπερά μπρονζέ κρόσσια.
Η Τέσα Τόμπσον επέλεξε μια περίτεχνη δημιουργία Schiaparelli, με κοψίματα στην περιοχή της κοιλιάς, φούστα από δαντέλα και πλούσια βολάν. Η Πενέλοπε Κρουζ πόζαρε με ένα μαύρο φόρεμα Chanel με εντυπωσιακό ντεκολτέ διακοσμημένο με φτερά, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της.
Δείτε φωτογραφίες
Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με την ετήσια διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου να τιμά προσωπικότητες για τη συνολική προσφορά τους στην έβδομη τέχνη.
Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Σαρλίζ Θερόν που τράβηξε τα βλέμματα με μια τολμηρή κόκκινη μεταξωτή δημιουργία Tom Ford, με βαθύ σκίσιμο στο πλάι που αποκάλυπτε το πόδι της και την πλάτη της, ενώ η Ζεντάγια εμφανίστηκε με ένα χρυσό, μεταλλιζέ vintage φόρεμα του Giles Deacon, με γλυπτικές καμπύλες στους γοφούς και λαμπερά μπρονζέ κρόσσια.
Η Τέσα Τόμπσον επέλεξε μια περίτεχνη δημιουργία Schiaparelli, με κοψίματα στην περιοχή της κοιλιάς, φούστα από δαντέλα και πλούσια βολάν. Η Πενέλοπε Κρουζ πόζαρε με ένα μαύρο φόρεμα Chanel με εντυπωσιακό ντεκολτέ διακοσμημένο με φτερά, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της.
Δείτε φωτογραφίες
Σε αντίθεση με την τελετή των Όσκαρ, που μεταδίδεται ζωντανά τον Μάρτιο, τα Governors Awards δεν προβάλλονται τηλεοπτικά. Ωστόσο, τα βραβεία που απονέμονται θεωρούνται κανονικά Όσκαρ. Μέχρι το 2009, οι συγκεκριμένες διακρίσεις απονέμονταν κατά τη διάρκεια της κεντρικής τελετής, όμως στη συνέχεια η Ακαδημία αποφάσισε να τις μεταφέρει σε ξεχωριστή εκδήλωση, προκειμένου να περιορίσει τη διάρκειά της και να δώσει στους τιμώμενους περισσότερο χρόνο για να γιορτάσουν τη βράβευσή τους και να εκφωνήσουν τις ομιλίες τους.
Στη φετινή διοργάνωση, τιμητικά Όσκαρ απονεμήθηκαν στη Γκλεν Κλόουζ, τον Ρίντλεϊ Σκοτ και τον Φλόιντ Νόρμαν, ενώ οι παραγωγοί Κριστίν Βασόν και Πάμελα Κόφλερ έλαβαν το βραβείο Irving G. Thalberg Memorial Award.
Φωτογραφίες: Reuters
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