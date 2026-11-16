ολοκληρωμένο άλμπουμ διασκευών κυκλοφόρησε η Αναστασία , ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού

εννέα τραγούδια, με την Αναστασία να προσεγγίζει με τον δικό της τρόπο τις πρωτότυπες δημιουργίες.





«Ανάθεμά Σε»





άλμπουμ

«Έρωτας Είναι»

ΈναΤο νέο άλμπουμ με τίτλο «Έρωτας Είναι» αποτελείται απόΠρώτο single τουείναι το «Κόψε Με Στα Δυο» του Παντελή Παντελίδη, το «Δεν Με Ρίχνεις» του Προδρόμου και το «Πες Πως Με Θέλεις», που έγινε γνωστό μέσα από το YouTube πριν από μία δεκαετία με τη φωνή της Αρσινόης.Τα «Παρκάκι» και «Είσαι Μια Θέα», η επιτυχία που συνδέθηκε με τη φωνή της Αναστασίας τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνονται στο, καθώς και το «Έχω Τρελάνει Το Θεό» του Λευτέρη Πανταζή. Το tracklist συμπληρώνουν η «Εθνική Οδός» του Παντελή Γατανά και το ομώνυμο «Έρωτας Είναι», σε στίχους και μουσική του Άκη Πολυχρονόπουλου.Στο μουσικό αποτέλεσμα συμβάλλει μια ομάδα μουσικών, με τη συμμετοχή των Μάριου Τσιτσόπουλου, Βασίλη Σαλέα, Δημήτρη Τσιβγούλη και Αντρέα Καραντίνη. Τις ενορχηστρώσεις και τη συνολική μουσική επιμέλεια του άλμπουμ υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου.