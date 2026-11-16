Η Αναστασία τραγούδησε το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού
Η Αναστασία τραγούδησε το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού
Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ διασκευών
Ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ διασκευών κυκλοφόρησε η Αναστασία, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το «Ανάθεμά Σε» του Παντελή Θαλασσινού.
Το νέο άλμπουμ με τίτλο «Έρωτας Είναι» αποτελείται από εννέα τραγούδια, με την Αναστασία να προσεγγίζει με τον δικό της τρόπο τις πρωτότυπες δημιουργίες.
Ακούστε το «Ανάθεμά Σε»
Πρώτο single του άλμπουμ είναι το «Κόψε Με Στα Δυο» του Παντελή Παντελίδη, το «Δεν Με Ρίχνεις» του Προδρόμου και το «Πες Πως Με Θέλεις», που έγινε γνωστό μέσα από το YouTube πριν από μία δεκαετία με τη φωνή της Αρσινόης.
Τα «Παρκάκι» και «Είσαι Μια Θέα», η επιτυχία που συνδέθηκε με τη φωνή της Αναστασίας τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνονται στο «Έρωτας Είναι», καθώς και το «Έχω Τρελάνει Το Θεό» του Λευτέρη Πανταζή. Το tracklist συμπληρώνουν η «Εθνική Οδός» του Παντελή Γατανά και το ομώνυμο «Έρωτας Είναι», σε στίχους και μουσική του Άκη Πολυχρονόπουλου.
Στο μουσικό αποτέλεσμα συμβάλλει μια ομάδα μουσικών, με τη συμμετοχή των Μάριου Τσιτσόπουλου, Βασίλη Σαλέα, Δημήτρη Τσιβγούλη και Αντρέα Καραντίνη. Τις ενορχηστρώσεις και τη συνολική μουσική επιμέλεια του άλμπουμ υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου.
Το νέο άλμπουμ με τίτλο «Έρωτας Είναι» αποτελείται από εννέα τραγούδια, με την Αναστασία να προσεγγίζει με τον δικό της τρόπο τις πρωτότυπες δημιουργίες.
Ακούστε το «Ανάθεμά Σε»
Πρώτο single του άλμπουμ είναι το «Κόψε Με Στα Δυο» του Παντελή Παντελίδη, το «Δεν Με Ρίχνεις» του Προδρόμου και το «Πες Πως Με Θέλεις», που έγινε γνωστό μέσα από το YouTube πριν από μία δεκαετία με τη φωνή της Αρσινόης.
Τα «Παρκάκι» και «Είσαι Μια Θέα», η επιτυχία που συνδέθηκε με τη φωνή της Αναστασίας τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνονται στο «Έρωτας Είναι», καθώς και το «Έχω Τρελάνει Το Θεό» του Λευτέρη Πανταζή. Το tracklist συμπληρώνουν η «Εθνική Οδός» του Παντελή Γατανά και το ομώνυμο «Έρωτας Είναι», σε στίχους και μουσική του Άκη Πολυχρονόπουλου.
Στο μουσικό αποτέλεσμα συμβάλλει μια ομάδα μουσικών, με τη συμμετοχή των Μάριου Τσιτσόπουλου, Βασίλη Σαλέα, Δημήτρη Τσιβγούλη και Αντρέα Καραντίνη. Τις ενορχηστρώσεις και τη συνολική μουσική επιμέλεια του άλμπουμ υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα