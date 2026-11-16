Ο Κωστέτσος σχολίασε ρούχο της Καγιά που θεωρεί ότι μοιάζει με δημιουργία του: Δεν γουστάρω την αντιγραφή, τραγικό
Ο Κωστέτσος σχολίασε ρούχο της Καγιά που θεωρεί ότι μοιάζει με δημιουργία του: Δεν γουστάρω την αντιγραφή, τραγικό
Δεν με κολακεύει καθόλου και δεν γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι αυτή, έγραψε ο σχεδιαστής
Την ενόχλησή του για ρούχο που φόρεσε η Βίκυ Καγιά και το οποίο θεωρεί ότι θυμίζει δική του δημιουργία εξέφρασε ο Βασίλειος Κωστέτσος, δηλώνοντας πως θεωρεί τραγική τη φιλοσοφία της αντιγραφής.
Ο σχεδιαστής εμφανίστηκε εκνευρισμένος με ένα βίντεο στο οποίο το μοντέλο και παρουσιάστρια εμφανίζεται με ένα ολόσωμο ρούχο. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Βασίλειος Κωστέτσος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κολάζ φωτογραφιών, στο οποίο αντιπαραβάλλει εμφάνιση της Βίκυς Καγιά το 2026 με σχέδιό του από το 2015.
Στη εικόνα της πρόσφατης εμφάνισης, η παρουσιάστρια φορά μια εφαρμοστή, μακρυμάνικη ολόσωμη φόρμα σε nude απόχρωση, διακοσμημένη με λαμπερές λεπτομέρειες και κρύσταλλα. Δίπλα της, ο Βασίλειος Κωστέτσος τοποθέτησε στιγμιότυπο από επίδειξη μόδας του το 2015, στο οποίο η Δήμητρα Αλεξανδράκη παρουσιάζει μια παρόμοια ολόσωμη φόρμα σε nude τόνο, με αντίστοιχα διακοσμητικά στοιχεία.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη σύγκριση, ο σχεδιαστής σχολίασε την πρακτική της αντιγραφής στον χώρο της μόδας, εκφράζοντας την ενόχλησή του τόσο για εκείνους που αντιγράφουν σχέδια όσο και για όσους επιλέγουν να τα φορέσουν. Όπως σημείωσε, θεωρεί απαράδεκτη αυτή την τακτική, ενώ τόνισε ότι η διάδοση των social media καθιστά πλέον εύκολο τον εντοπισμό παλαιότερων δημιουργιών.
Όπως έγραψε ο ίδιος: «Ειλικρινά κάποιους μπορεί να τους κολακεύει. Εμένα προσωπικά δεν με κολακεύει καθόλου και δεν γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι αυτό. Το θεωρώ τραγικό. Και από τον αντιγραφέα αλλά και από αυτόν που το φοράει. Διότι τα τελευταία χρόνια όλα τα βλέπουμε στα social. Δεν είμαστε στην εποχή του σκοταδισμού».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο σχεδιαστής εμφανίστηκε εκνευρισμένος με ένα βίντεο στο οποίο το μοντέλο και παρουσιάστρια εμφανίζεται με ένα ολόσωμο ρούχο. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Βασίλειος Κωστέτσος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κολάζ φωτογραφιών, στο οποίο αντιπαραβάλλει εμφάνιση της Βίκυς Καγιά το 2026 με σχέδιό του από το 2015.
Στη εικόνα της πρόσφατης εμφάνισης, η παρουσιάστρια φορά μια εφαρμοστή, μακρυμάνικη ολόσωμη φόρμα σε nude απόχρωση, διακοσμημένη με λαμπερές λεπτομέρειες και κρύσταλλα. Δίπλα της, ο Βασίλειος Κωστέτσος τοποθέτησε στιγμιότυπο από επίδειξη μόδας του το 2015, στο οποίο η Δήμητρα Αλεξανδράκη παρουσιάζει μια παρόμοια ολόσωμη φόρμα σε nude τόνο, με αντίστοιχα διακοσμητικά στοιχεία.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη σύγκριση, ο σχεδιαστής σχολίασε την πρακτική της αντιγραφής στον χώρο της μόδας, εκφράζοντας την ενόχλησή του τόσο για εκείνους που αντιγράφουν σχέδια όσο και για όσους επιλέγουν να τα φορέσουν. Όπως σημείωσε, θεωρεί απαράδεκτη αυτή την τακτική, ενώ τόνισε ότι η διάδοση των social media καθιστά πλέον εύκολο τον εντοπισμό παλαιότερων δημιουργιών.
Όπως έγραψε ο ίδιος: «Ειλικρινά κάποιους μπορεί να τους κολακεύει. Εμένα προσωπικά δεν με κολακεύει καθόλου και δεν γουστάρω την αντιγραφή όποια και από όποιον να είναι αυτό. Το θεωρώ τραγικό. Και από τον αντιγραφέα αλλά και από αυτόν που το φοράει. Διότι τα τελευταία χρόνια όλα τα βλέπουμε στα social. Δεν είμαστε στην εποχή του σκοταδισμού».
Δείτε την ανάρτησή του
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