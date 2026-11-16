Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ δημοσίευσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εικόνες από το μυστήριο και τη δεξίωση. Πιο αναλυτικά, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας εμφανίζεται στα στιγμιότυπα στο εσωτερικό του ναού μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Κωστούλα, ενώ μοιράστηκε και μία φωτογραφία από τη δεξίωση που ακολούθησε, στην οποία φαίνεται να χορεύει με τη σύζυγό του ανάμεσα στον κόσμο.

Σε γάμο προχώρησε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας , κάνοντας γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.«Πάντα ερωτευμένος» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημέρα και την τοποθεσία όπου παντρεύτηκε.Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την Εύα Αντωνοπούλου Ο χωρισμός τους ήρθε τον Νοέμβριο του 2023 , έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο κάτω από άκρα μυστικότητα στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2013.