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Καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του - «Με πίεζε να αποδώσω σεξουαλικά» ισχυρίστηκε
Καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του - «Με πίεζε να αποδώσω σεξουαλικά» ισχυρίστηκε
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή
Καταδικάστηκεγιατρός στη Θεσσαλονίκη που απείλησε να σκοτώσει τη σύντροφό του, επειδή όπως ισχυρίστηκε τον πίεζε να αποδώσει σεξουαλικά.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος και όσα κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, όλα έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο κατηγορούμενος, από τον οποίο είχε ζητήσει να διακόψουν τη σύντομη σχέση τους, εμφανίστηκε τις βραδινές ώρες στο σπίτι της.
«Τρεις ημέρες νωρίτερα του είχα ζητήσει να χωρίσουμε φιλικά και εκείνη την ημέρα με κάλεσε στις 10 το βράδυ, για να μου πει ότι θέλει να μιλήσουμε, καθώς είχαμε κι άλλα πράγματα να πούμε. Τον άκουσα στεναχωρημένο και γι' αυτό δέχτηκα. Ήρθε στο σπίτι μου και όταν του άνοιξα την πόρτα, τον είδα με ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι και να είναι σε μεγάλη ένταση. Ωστόσο, καταλάβαινε απόλυτα τι λέγαμε», κατέθεσε η παθούσα.
Μάλιστα, όπως είπε στη συνέχεια, το πρώτο πράγμα που τη ρώτησε ο κατηγορούμενος ήταν «δεν φοβάσαι ότι θα σε σκοτώσω;», με εκείνη να του απαντάει ότι δεν του έκανε κάτι για να τη σκοτώσει και να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Μου είπε ότι έβλεπε στον ύπνο του πως με σκότωνε», ανέφερε και πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος δεν έφευγε από το σπίτι της, παρόλο που του το ζήτησε.
«Έλεγε διαρκώς πως δεν γνωρίζω με ποιον έμπλεξα και πως θα με σκότωνε, ενώ κάποια στιγμή με έπιασε δυνατά από το χέρι μου. Αναγκάστηκα να πάρω το σκυλάκι μου και να φύγω από το σπίτι μου, τον άφησα μέσα. Μέχρι σήμερα δεν έχω επιστρέψει στο σπίτι, γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου. Την επόμενη ημέρα τον κάλεσε ο αδελφός μου, για να του ζητήσει εξηγήσεις, αλλά απειλούσε και τον ίδιο. Είπε ότι θα σκότωνε πρώτα τη μητέρα μας, μετά εκείνον και τελευταία εμένα», σημείωσε.
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος απέδωσε τη συμπεριφορά του στο γεγονός ότι η παθούσα τον πίεζε να αποδώσει ερωτικά, τη στιγμή που ο ίδιος αδυνατούσε λόγω προσωπικών θεμάτων που αντιμετώπιζε. Επιπλέον, υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε από φιλικό της πρόσωπο πως είχε δείξει ενδιαφέρον για έναν άλλον άνδρα όσο ήταν σε σχέση και ότι έδειχνε ενθουσιασμένη.
«Μου ανέφερε ότι είναι σημαντικό το σεξ στο ζευγάρι, όμως εγώ είχα κάποια θέματα εκείνη την περίοδο. Ένιωσα υπερβολή όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι και σταδιακά έβλεπα ότι υπάρχει απομάκρυνση από εμένα. Προσπαθούσα να επικοινωνώ, ήμουν πολύ περιποιητικός και είχα καλή συμπεριφορά», ανέφερε, προσθέτοντας πως το βράδυ που έγινε το επίδικο περιστατικό είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο ένα μακροσκελές μήνυμα από την παθούσα.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κατέρρευσε ψυχολογικά και σωματικά κι όταν έφτασε στο σπίτι της συντρόφου του, εκείνη εξακολουθούσε να του προκαλεί ενοχές. «Δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Εξήγησα ότι αν ήμουν εγώ στη θέση της, δεν θα λειτουργούσα έτσι. Θα μπορούσα να τη σκοτώσω, αλλά δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Με κοιτούσε σαν να με μισεί. Γύρισε και μου είπε "ούτε στην αρχή δεν σε γούσταρα", για να με προκαλέσει περισσότερο. Δεν τη χτύπησα και δεν την πρόσβαλα, πήγα να την αγγίξω, αλλά όχι επιθετικά, μήπως ηρεμήσει. Το προηγούμενο διάστημα μου έλεγε "γιατί δεν λειτουργείς σεξουαλικά; Εγώ θέλω να είσαι έτσι, εγώ θέλω να είσαι αλλιώς". Ένιωθα μεγάλη πίεση», είπε.
Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή. Επιπλέον, με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει ξανά με την παθούσα ούτε να την πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, διαφορετικά θα βρεθεί ξανά με χειροπέδες.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος και όσα κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, όλα έγιναν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, όταν ο κατηγορούμενος, από τον οποίο είχε ζητήσει να διακόψουν τη σύντομη σχέση τους, εμφανίστηκε τις βραδινές ώρες στο σπίτι της.
«Τρεις ημέρες νωρίτερα του είχα ζητήσει να χωρίσουμε φιλικά και εκείνη την ημέρα με κάλεσε στις 10 το βράδυ, για να μου πει ότι θέλει να μιλήσουμε, καθώς είχαμε κι άλλα πράγματα να πούμε. Τον άκουσα στεναχωρημένο και γι' αυτό δέχτηκα. Ήρθε στο σπίτι μου και όταν του άνοιξα την πόρτα, τον είδα με ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι και να είναι σε μεγάλη ένταση. Ωστόσο, καταλάβαινε απόλυτα τι λέγαμε», κατέθεσε η παθούσα.
Μάλιστα, όπως είπε στη συνέχεια, το πρώτο πράγμα που τη ρώτησε ο κατηγορούμενος ήταν «δεν φοβάσαι ότι θα σε σκοτώσω;», με εκείνη να του απαντάει ότι δεν του έκανε κάτι για να τη σκοτώσει και να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Μου είπε ότι έβλεπε στον ύπνο του πως με σκότωνε», ανέφερε και πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος δεν έφευγε από το σπίτι της, παρόλο που του το ζήτησε.
«Έλεγε διαρκώς πως δεν γνωρίζω με ποιον έμπλεξα και πως θα με σκότωνε, ενώ κάποια στιγμή με έπιασε δυνατά από το χέρι μου. Αναγκάστηκα να πάρω το σκυλάκι μου και να φύγω από το σπίτι μου, τον άφησα μέσα. Μέχρι σήμερα δεν έχω επιστρέψει στο σπίτι, γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου. Την επόμενη ημέρα τον κάλεσε ο αδελφός μου, για να του ζητήσει εξηγήσεις, αλλά απειλούσε και τον ίδιο. Είπε ότι θα σκότωνε πρώτα τη μητέρα μας, μετά εκείνον και τελευταία εμένα», σημείωσε.
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος απέδωσε τη συμπεριφορά του στο γεγονός ότι η παθούσα τον πίεζε να αποδώσει ερωτικά, τη στιγμή που ο ίδιος αδυνατούσε λόγω προσωπικών θεμάτων που αντιμετώπιζε. Επιπλέον, υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε από φιλικό της πρόσωπο πως είχε δείξει ενδιαφέρον για έναν άλλον άνδρα όσο ήταν σε σχέση και ότι έδειχνε ενθουσιασμένη.
«Με πίεζε σεξουαλικά»
«Μου ανέφερε ότι είναι σημαντικό το σεξ στο ζευγάρι, όμως εγώ είχα κάποια θέματα εκείνη την περίοδο. Ένιωσα υπερβολή όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι και σταδιακά έβλεπα ότι υπάρχει απομάκρυνση από εμένα. Προσπαθούσα να επικοινωνώ, ήμουν πολύ περιποιητικός και είχα καλή συμπεριφορά», ανέφερε, προσθέτοντας πως το βράδυ που έγινε το επίδικο περιστατικό είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο ένα μακροσκελές μήνυμα από την παθούσα.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κατέρρευσε ψυχολογικά και σωματικά κι όταν έφτασε στο σπίτι της συντρόφου του, εκείνη εξακολουθούσε να του προκαλεί ενοχές. «Δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Εξήγησα ότι αν ήμουν εγώ στη θέση της, δεν θα λειτουργούσα έτσι. Θα μπορούσα να τη σκοτώσω, αλλά δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Με κοιτούσε σαν να με μισεί. Γύρισε και μου είπε "ούτε στην αρχή δεν σε γούσταρα", για να με προκαλέσει περισσότερο. Δεν τη χτύπησα και δεν την πρόσβαλα, πήγα να την αγγίξω, αλλά όχι επιθετικά, μήπως ηρεμήσει. Το προηγούμενο διάστημα μου έλεγε "γιατί δεν λειτουργείς σεξουαλικά; Εγώ θέλω να είσαι έτσι, εγώ θέλω να είσαι αλλιώς". Ένιωθα μεγάλη πίεση», είπε.
Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή. Επιπλέον, με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει ξανά με την παθούσα ούτε να την πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, διαφορετικά θα βρεθεί ξανά με χειροπέδες.
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