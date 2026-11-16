Η κοινή εμφάνιση της Ντέμι Μουρ με τις τρεις κόρες της: Πόζαραν στον φακό με μακριά φορέματα
Η κοινή εμφάνιση της Ντέμι Μουρ με τις τρεις κόρες της: Πόζαραν στον φακό με μακριά φορέματα
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις τις Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα
Μία κοινή εμφάνιση με τις τρεις κόρες της έκανε η Ντέμι Μουρ, ποζάροντας όλες μαζί στον φακό με τα εντυπωσιακά φορέματα που επέλεξαν να βάλουν.
Η ηθοποιός, που βρέθηκε στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά Baby2Baby, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες, εμφανίστηκε με μια μαύρη δημιουργία του οίκου Carolina Herrera, με ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ξεχώρισαν. Το μακρύ φόρεμα είχε βαθύ ντεκολτέ, περίτεχνα βολάν που πλαισίωναν τους ώμους και τα μανίκια, καθώς και ημιδιάφανα μανίκια. Ένας μεγάλος φιόγκος σε γαλάζιο χρώμα στη μέση έδινε μια πινελιά στο σύνολο, ενώ μακριές κορδέλες έφταναν σχεδόν μέχρι το τελείωμα της ουράς.
Οι τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις επέλεξαν για την περίσταση διαφορετικά στιλ φορεμάτων. Η Σκάουτ πόζαρε με ένα λαμπερό φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση, με διακοσμητικά στοιχεία και φιόγκο στη μέση, ενώ η Ταλούλα επέλεξε μια έντονα κίτρινη δημιουργία με φλοράλ μοτίβα. Η Ράμερ πόζαρε με ένα αέρινο φόρεμα σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση, με διαφάνειες, διακοσμημένο με μακριά ουρά.
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Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για την ηθοποιό, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο Giving Tree Award της Baby2Baby, ως αναγνώριση της υποστήριξής της σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες. Η φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως πάνες και ρούχα, σε παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Φωτογραφίες: AFP
Η ηθοποιός, που βρέθηκε στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά Baby2Baby, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες, εμφανίστηκε με μια μαύρη δημιουργία του οίκου Carolina Herrera, με ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ξεχώρισαν. Το μακρύ φόρεμα είχε βαθύ ντεκολτέ, περίτεχνα βολάν που πλαισίωναν τους ώμους και τα μανίκια, καθώς και ημιδιάφανα μανίκια. Ένας μεγάλος φιόγκος σε γαλάζιο χρώμα στη μέση έδινε μια πινελιά στο σύνολο, ενώ μακριές κορδέλες έφταναν σχεδόν μέχρι το τελείωμα της ουράς.
Οι τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις επέλεξαν για την περίσταση διαφορετικά στιλ φορεμάτων. Η Σκάουτ πόζαρε με ένα λαμπερό φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση, με διακοσμητικά στοιχεία και φιόγκο στη μέση, ενώ η Ταλούλα επέλεξε μια έντονα κίτρινη δημιουργία με φλοράλ μοτίβα. Η Ράμερ πόζαρε με ένα αέρινο φόρεμα σε ανοιχτόχρωμη απόχρωση, με διαφάνειες, διακοσμημένο με μακριά ουρά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για την ηθοποιό, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο Giving Tree Award της Baby2Baby, ως αναγνώριση της υποστήριξής της σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες. Η φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως πάνες και ρούχα, σε παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Φωτογραφίες: AFP
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